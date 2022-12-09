【稅貸戰2022】創興稅貸息1.48厘 送1480元信用卡現金回贈

▲ 17間業界已推稅貸，最高息6.14厘。

打工仔的交稅死綫大限逼近，個人稅務貸款也進入大混戰，創興追趕稅貸尾班車，新推最低稅貸息1.48厘，以借貸額80萬元及1年還款期計。但須特選客戶如公務員或全職教師等，而合資格客戶有機會獎賞信用卡現金回贈1,480元，條款跟上年一樣；而一般客戶的稅貸息為2.41厘。

●17機構稅貸息1.17厘至6.14厘 加幅5%到逾3倍

至今已有17間金融機構出招，稅貸息率介乎1.17厘至6.14厘；後者的息率創近年新高。而當中佔七成、或12間業界已加價，由眾安（ZA Bank）微升0.05厘到星展驟增4.81厘，按年加幅介乎5%到逾3倍。

星展的稅季貸款，標榜特低息率6.14厘，但相比去年的1.33厘，驟增4.81厘；如以幅度計，上升3.6倍，而條款跟上年相同，以借150萬元及以還款期12個月計。

反觀，創興及大眾財務忍手，分別維持去年的1.48厘、以及3.58厘；東亞（00023）更是唯一逆市減價。

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●富融不計75折減息券 實質年息1.56厘 優惠延至26日

論及全城最平息率，以工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank），今年首次加入稅貸戰團，憑1.17厘為最低，以借貸100萬元及還款期1年計。惟息率已包括75折減息券；若不計此，息率為1.56厘。而減息券所提供的折扣，將按客戶的實際提款額及還款期數而定。

上述殺價王的超低息原本於11月30日截止，早前已順延至本周六（12月10日）；但剛再押後至12月26日。

第2大低息是大新（02356）的1.18厘，但借貸額介乎1萬元到10萬元，以12個月還款期計，且須同時成功登記或持有出糧服務。而東亞的1.32厘，以借80萬元及1年還款期計，也打入平霸榜三甲列；創興的1.48厘高踞第4位。

●比拼大行 恒生1.62厘突圍 滙豐最低1.65厘、中銀香港1.68厘

至於大行中，恒生（00011）以1.62厘突圍跑出，以貸款150萬元及還款期24個月計；滙豐（HSBC）最低息為1.65厘、中銀香港（02388）是1.68厘。

順帶一提，渣打香港（02888）迄今暫未見正式推稅貸，但近日這發鈔行猛谷私人貸款，更以「迎接稅季」等字眼，暫未悉是否以此取代稅貸；而其私貸的息率於11月24日起減價，由本來的1.7厘調低至1.65厘，下調0.05厘或近3%，以借150萬元及還款期1年計。

可是，渣打、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，已於11月下旬把「另類稅貸」悄然下架；該行指「即時借」現金獎賞推廣，因反應熱烈，名額已滿，現已結束。

Mox Bank雖未正式加入稅貸戰，但10月11日推「即時借」計劃，用「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。

Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且巳計及5500元的現金獎賞。惟這非正統的稅貸，貸款額並非以申請人的月薪等計算；反而取決於用戶的Mox Credit使用情況。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

