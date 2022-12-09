  • 20°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國PPI】 中國生產物價者指數按年下降1.3% 高於預期惟連續2月放緩

環球政經 18:25 2022/12/09

分享：

分享：

中國當局周五（9日）發布最新數據反映，當地經濟活動及需求持續疲軟，仍處於通縮狀態。

數據反映，11月生產物價者指數（PPI）按年下降1.3%，雖高於市場預期的-1.5%，但為連續第二個月下降，主要以鋼鐵業為首，下滑18.7%。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

另外11月消費者物價指數（CPI）則按年上升1.6%，低於10月的 2.1%，但與市場預期一致。

有分析指，中國11月經濟活動及需求進一步疲軟，主要原因為中國近月受新冠疫情影響，相關防控措施措擾亂當地生產並限制流動性。

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

記者：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
防疫措施 通縮 PPI 中國 CPI 經濟

上一篇文章

【MPF】11月份強積金全面反彈 人均正回報達19412元 成員「避險」慘變「避利」？

下一篇文章

【iMoney Giftaway】送life@KCC Mia Charro拼圖及環保購物袋套裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款