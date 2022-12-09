【中國PPI】 中國生產物價者指數按年下降1.3% 高於預期惟連續2月放緩

中國當局周五（9日）發布最新數據反映，當地經濟活動及需求持續疲軟，仍處於通縮狀態。

數據反映，11月生產物價者指數（PPI）按年下降1.3%，雖高於市場預期的-1.5%，但為連續第二個月下降，主要以鋼鐵業為首，下滑18.7%。

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另外11月消費者物價指數（CPI）則按年上升1.6%，低於10月的 2.1%，但與市場預期一致。

有分析指，中國11月經濟活動及需求進一步疲軟，主要原因為中國近月受新冠疫情影響，相關防控措施措擾亂當地生產並限制流動性。

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記者：何珊如