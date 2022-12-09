【2023年展望】摩通資管：60/40投資組合明年有望錄正回報　建議把握股市復甦機會

投資界一直傾向採用60/40策略構建投資組合（即60%資金投資股票，40%投資債券），但今年股債齊跌，令這個均衡配置遠跑輸現金回報，但摩通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期，隨著明年投資氣氛轉好，股債皆可重拾上升動力，60/40投資組合有望再次錄得正回報。但短期顯著反彈過後需時整固，整體方向依然正面。

過度保守或錯失入市時機

許長泰預期美國加息周期持續至明年首季，但憂慮經濟衰退，故年初股票配置會多於債券，即股票6成，債券4成，但到明年第二季加息周期完結，經濟數據由低位回升後，兩者的佔比將會調換，會是債券佔6成，股票佔4成，他坦言不希望過度保守，錯失股市復甦的時機。

許長泰估計明年利率走勢有兩個可能情景，第一個情景是利率可能提升至5厘水平，並在明年維持一段時間，經濟衰退程度溫和而且短暫；第二個前景則是聯儲局將利率上調至6厘甚至更高水平，經濟以更快速度衰退，迫使高利率狀態很快完結並開始減息。他認為第一個情景出現的機率會較大。

因此，他預期美滙指數明年初在加息完結前，仍有力再上試110甚至更高水平，指，美國消費者氣氛仍然強勁，故預期美國衰退只會溫和及短暫，整個2023年美國經濟仍會錄得正增長。

內房股要個別審視

消息指中央計劃淡化「房住不炒」的重要性，刺激內房股股價急升。許長泰認為房住不炒的方針確實影響了潛在的購買力，又指行業政策刺激仍在，穩定度會增加，但不代表個別企業不會出現違約問題，要仔審視企業資產負債表，因部分公司資金不足，「想幫也未必幫到」。

他認為投資者可在未來2至3個月分批入市，迎接經濟復甦，短綫可留意消費相關行業，如旅遊及濠賭股，長綫則可關注電動車行業。另外，他認為互聯網公司現時已改變營商策略和成本控制，可望重拾投資價值。

提防防疫政策走回頭路

內地近期開始放寬防疫政策，該行新興市場及亞太股票投資策略專家沈嬌嬌表示，政策固然有利市場，也除去出現政策逆風的不確定性，不過投資者仍要關注內地能否提高疫苗接種率，因確診人數若急速回升，對醫療系統構成壓力，政策或會再次走回頭路。

惟她坦言MSCI中國指數的市帳率（PB）已跌至1.3倍水平，比起2003年SARS，2009年環球金融危機和2016年中國經濟增長放慢的時期更低，預期美滙指數明年會先強後弱，回落趨勢持續將有利亞洲及新興市場股市。此外，中國GDP很大程度上由消費帶動，故預期防疫政策未來6至12個月持續放寬下，看好明年消費會出現復甦，支持經濟增長，相關股份亦可看好。

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編輯：葉志偉