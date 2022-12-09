【港元定期存款】滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息

▲ 滙豐推全城最高港元定存10厘息。

12月踏入第2周，本周共有8間大小行加港元定期存款息，包括滙豐（HSBC）一周兩連加頻出擊，今天（12月9日）勁加3個月年息0.7厘、至4.6厘；且呈倒掛，短存高於半年及1年期的4.3厘，3存期的息率續冠絕發鈔行。本周一（5日）該行又突推7天年息10厘、以及1個月4厘的超高息；市料龍頭發鈔行在年結前主力搶短錢。

●滙豐年結前搶存 7天年息10厘、1個月4厘、3個月4.6厘

而南商於本周三（7日）作突擊，推多個逾5厘的快閃破頂息。而東亞（00023）提高半年期0.1厘、至4.8厘。星展調升4個月或以上年息，最高是1年期加0.15厘、至4.65厘。花旗更一周兩連加，令半年及1年期重上逾3厘；上商全面調升短中長息，1年更向逾4厘息進發。華僑永亨加3個月及半年期；工銀亞洲則向長錢埋手，推388天年息4.9厘。相反，大眾銀行卻短減長加。

●南商2破頂息 特選客享半年5.3厘、1年5.4厘

全周的吸存戰有3大矚目處，分別為︰（1）湧現兩個破頂息：南商向特選客戶推半年享5.3厘、1年有5.4厘，問鼎相同存期的創新高息率。

（2）大行勇進、中小行普遍忍手：繼恒生（00011）於上周推5厘息後，本周輪到滙豐連發雙響炮，除了重手加短存息外，且率先延戰幔至明年首季，新推特高息的截止期延至2023年3月底才屆滿。再者，計及其他存期，這是龍頭鈔行自第4季以來，至今已第8度加存息。

反觀，素來打高息牌的富邦及一眾虛擬銀行，近期躺平未再出手，僅南商獨撑推破頂息。

●大行頻出招 加P息前哨戰 套息交易收斂 搶存戰降溫

業界拆解大行頻出招，乃加P息的前哨戰，由於市料下周四（15日）聯儲局加息0.5厘後，早前獅子銀行的要員已暗示，屆時或調升最優惠利率（P）0.25厘。若今年第3度加P息、累加0.625厘，按理活期息也跟加，難免增添活期的資金成本；可是，當大型銀行有更多活期存款轉為定存，有助減低息差壓力。

（3）加息的銀行數目驟減：連續6個星期全周加息的銀行遞減，本周只得8行出手，遠較11月初多達18間業界鬥加為少。

專家指，即使下周四儲局加息，本港暫無懼再走資，畢竟港元的短中長期拆息自11月底已高於美息，套息交易頓收斂。金管局自今年5月中以來，累計已接錢2,420.82億元；銀行體系總結餘現為960.98億元，遂令港銀暫毋須再「瘋狂搶錢」猛加定存息。

此外，比拼4大行的短中長息，先看7天期，滙豐於12月5日大幅提高5.5厘、至10厘；在4大行中最高。恒生為6厘、渣打香港（02888）是5厘、中銀香港（02388）是4厘；全須先把指定外幣作兌換才享最高特惠息。

至於1個月年息，滙豐於12月5日也重手加兩厘至4厘，同樣冠絕發鈔行。中銀是3.6厘、渣打為2厘；滙豐及渣打皆要求合資格兌換資金才享最高息。

那邊廂，1個月的高息王是滙豐的5厘，但玩法較另類，須指定理財戶先參加旗下交易薈，再成功完成股票買賣交易，開立定存才獲額外獎賞，以上限400萬元計，賺息約1.6萬元。

●滙豐尚玉客戶須兌換港元 不設存款上限

滙豐回應本報查詢指，尚玉客戶經滙豐流動理財兌換1萬港元，並開立定期存款，可享1星期優惠利率10厘、1個月年息4厘；且不設存款上限。而滙豐對上一次調整相關利率是9月13日，當時的優惠利率為1周4.5厘及1個月2厘 。

論及長息，恒生於12月1日響頭炮，提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐；滙恒皆撼贏中銀香港及渣打香港的4.1厘。

半年期方面，恒生於12月2日把特選客戶的年息勁加0.5厘、至5厘新關；12月1日把網上尊享加0.24厘、至4.39厘；其他渠道也加0.2厘、至4.3厘。以上3個存息跑贏3間發鈔行。而滙豐於12月9日調升0.2厘、至4.3厘；中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期，恒生於12月2日新推特選客戶享4.8厘。滙豐於12月9日重手加0.7厘、至4.6厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

●高息榜執位 東亞3個月8.8厘居首 南商5.2厘 建行亞洲5厘

另方面，計及中小行在內，本周短中長期的高息榜皆有大執位。先說3個月期，東亞的8.8厘續居首，以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。南商於12月7日向特選客戶推5.2厘，因而晉級亞軍，建行亞洲以5厘險守季軍；恒生的4.8厘失守三甲列。

半年期以南商的5.3厘奪冠，恒生的5厘息滑落一级至第2位；大新（02356）以4.95厘屈居第3。而富邦、建行亞洲及交銀香港維持4.9厘而跌出榜。

1年期也以勇進的南商、旗下5.4厘問鼎榜首，但搶大額新錢，以入場費500萬元計，全期穩袋27萬元利息。大新、建行亞洲及富邦齊以5.1厘屈居亞軍，創興的5.05厘力保三甲；險勝華僑永亨的5厘。

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另1個月拆息結束17連升，失守5厘，今天報4.88厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報5.39厘。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，1個月期以平安（02318）旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月期是小米（01810）牽頭的虛銀、天星（Airstar Bank）的4.3厘領先。4個月期以中銀香港、怡和系及京東數科參股的虛銀、livibank的4.4厘跑出；半年期也以該行的4.6厘佔優。

9個月期以PAOB的4.6厘摘冠，15個月是TOM集團（02383）有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank）的4.4厘跑出。1年期以工銀亞洲、騰訊（00700）和港交所（00388）投資的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.5厘奪冠，拋離眾安（ZA Bank）的3.31厘。兩年期以livi bank的4.5厘稱霸。

另比拼市面的高息王，滙豐只要求尚玉客戶至少兌換1萬元，享10厘息的要求較簡單；且不設存款上限。倘大戶斥1,000萬元敘造7天短存，速賺約1.9萬元利息，惟未扣除兌換的買賣差價。

滙豐卓越理財戶7天年息也有9.9厘、ONE理財戶及其他客戶也有9.8厘。

同樣，星展於11月23日突推7天年息高達10厘的破頂息，以門檻50萬元的新錢計，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9589元。但享冠絕全城的息率，須符兩大附帶條件：

（1）首先是戶口擁有資產值100萬元的星展豐盛理財客。

（2）再者，由即日起至今年底，經該行任何分行完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金（只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易） 、又或認購或沽出債券（不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易，達50萬元至500萬元（或外幣等值）。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

●滙豐發言人：考慮利率及市場環境變化 調整存息

滙豐發言人今天表示，考慮到利率及市場環境變化 ，由即日起上調3個月港元新資金定期存款優惠年利率70個點子、至高達4.6厘，6個月亦升20點子至4.3厘；該行會密切留意市況，適時調整息率。

另外，由即日起至12月31日，滙豐個人客戶凡於滙豐流動或網上理財，以合資格新資金開立3個月定期存款（包括港元、美元、人民幣及其他適用外幣），除可享高達4.6厘的優惠年利率外，該行亦會為客戶種一棵樹，以支持環保慈善機構One Tree Planted的2023年度印尼再造林計劃，與客戶繼續實踐ESG理念，攜手共建可持續發展綠色未來。



順帶一提，中資行轉谷活期息，信銀國際更新「大富翁存款」優惠，最高可享額外年利率7.28厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

