DOT/NFT加速中國新經濟模式

這次寫一下中國新經濟模式。舊有的，以資本推動，加上像「跑馬圈地」的模式及技巧創新，為社會搭建基建好框架，當中包括：房地產、互聯網絡和製造業等；現時和未來的，要積極在營運上的推動，加上「產品和內容」才有出路。相信未來很多靠營運賺錢的個人和企業即將誕生，他們不再以資本坐享其成，會以新經營、新模式、新渠道賺錢，他們將會是新經濟模式的基礎。

他們能擁有好的價值觀，便能為社會創造好的生態環境，有說「短期拼機遇、中期拼能力、長期拼人品」我是非常贊同，有肯勤奮、有腦袋的人才能賺到錢！當每人都用心去做產品、內容，注重營運的時候，社會環境才健康成長，而在這種社會氛圍底下，都能令大眾的主流價值觀轉變，未來樂見最好的時代。

有了以上種種，早年設定好的互聯網絡平台，例如：社交媒體、電商、交通、外賣、速遞等等的框架，正好配合我們的DOT（Digital Ownership Token數碼擁有權代幣） /NFT（Non-Fungible Token非同質化代幣）去提高社會的運轉效率，因為DOT /NFT是搭建於區塊鏈上，高安全、高透明度，我們的DOT 更包含了法律文件在內，確保使用者和創作者的權益，加上眾多買賣平台，也能提高運轉效率。怎樣使用DOT /NFT提高運轉效率？下回分解。

===========

作者簡介：

李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。