【新股IPO】三新股暗盤表現迥異　花房暗盤最多賺450元、高視賺215元、濠暻蝕440元

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【虛擬銀行】平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉未經授權下獲取部分客戶資料 事件交警方調查
內地直播平台花房 （新上市編號：03611） 、眼科高視醫療 （新上市編號：02407） 及物聯網濠暻科技 （新上市編號：02440） 齊於下周一（12日）掛牌，周五（9日）收市後有暗盤交易，當中只有花房暗盤錄得升幅，曾升近兩成，高視醫療則表現不一，濠暻科技潛水。
花房於耀才暗盤交易場，收報3.2元，較招股價2.8元高14.3%，不連手續費，每手（1000股）賺400元；富途現報3.24元，高15.7%，一手賺440元；於輝立暗盤報3.26元，高16.4%，一手賺460元。
高視於富途暗盤交易場，現報54元，較招股價51.4元高5.1%，不連手續費，每手（100股）賺215元；輝立收報49.6元，低3.5%，一手蝕180元；耀才收報49.25元，低4.2%。
濠暻於富途暗盤交易場，收報2.46元，較招股價2.73元低9.9%，不連手續費，每手（1000股）蝕270元；耀才現報2.32元，低15%，一手蝕410元；於輝立暗盤報2.29元，低16%，一手蝕440元。
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記者：宋佩恩