【新股IPO】三新股暗盤表現迥異　花房暗盤最多賺450元、濠暻蝕410元、高視蝕240元

▲ 【新股IPO】三新股暗盤表現迥異

內地直播平台花房 （新上市編號：03611） 、眼科高視醫療 （新上市編號：02407） 及物聯網濠暻科技 （新上市編號：02440） 齊於下周一（12日）掛牌，周五（9日）收市後有暗盤交易，當中只有花房暗盤錄得升幅，上升近兩成，高視醫療及濠暻科技均潛水。

花房於耀才暗盤交易場，現報3.16元，較招股價2.8元高12.9%，不連手續費，每手（1000股）賺360元；富途現報3.25元，高16.1%，一手賺450元；於輝立暗盤報3.24元，高15.7%，一手賺440元。

高視於富途暗盤交易場，現報49.25元，較招股價51.4元低4.2%，不連手續費，每手（100股）蝕215元；耀才及輝立現報49元，低4.7%，一手蝕240元。

濠暻於富途暗盤交易場，現報2.45元，較招股價2.73元低10.6%，不連手續費，每手（1000股）蝕280元；耀才現報2.39元，低12.5%，一手蝕340元；於輝立暗盤報2.32元，低15%，一手蝕410元。

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記者：宋佩恩