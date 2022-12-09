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【拿拿聲快訊@iM網欄】每程運送滿載心意，為用戶和司機夥伴帶來更多可能

名人薈萃 17:40 2022/12/09

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「物流」看似單純將貨物送出，事實上每一哩路運載著不同的心意：無論是中小企經營業務的努力成果、向親友摯愛傳遞的驚喜，或是司機盡力將貨物準時送達的決心。即時送貨平台Lalamove除致力以科技改變物流生態，更不斷多走一哩路，以行動顛覆社會對送貨的刻板印象，多角度為中小企和司機夥伴提供商機。

面向用戶：以行動支持中小企物流拍檔　掀起跨區直送美食潮流

現時本港共有超過34萬家中小企業，佔全港企業總數98%以上，為經濟發展的重要支柱；然而中小企於營運上面對不少挑戰，包括物流安排的成本和資源管理，需要高效率及低成本的物流方案助企業更精準投放資源，於競爭激烈的市場突圍而出。

以餐飲業為例，外送成本和送餐範圍是阻礙業務擴展的痛點，Lalamove龐大車隊的司機夥伴可支援食肆提供跨區送餐，將餐飲業的物流痛點逐一擊破：

  • 以定額運費取代每程佣金，有助控制成本
  • 跨區配送擴展客源，並有不同車種選擇，滿足送遞到會食品的需求
  • 科技支持物流自動化，減省處理訂單所需的人力物力

為了讓大眾加深了解、迎接跨區直送的新趨勢，Lalamove特意於K11 Art Mall 打造「Lalamove滋味直送CAR年華」，將本地人氣小店帶入商場，突破地區界限全港直送美食，亦帶領中小企面向顧客群，以自身的平台和資源，為中小企提供免費推廣機會，達至雙贏局面。

面向司機：Lalamove 支持司機夥伴 改變大眾對於送貨的刻板印象 成就大家成為自己的老闆

司機夥伴一直是Lalamove重要的合作單位，Lalamove為司機夥伴提供彈性工作模式，讓他們成為自己的「老闆」，自由決定工作時間、地點、接單量。

Lalamove同時亦希望一改大眾對於送貨的刻板印象，今年開設Lalamove全港首個流動藝術祭，與不同藝術家合作，將貨車化身為藝術品，塑造出不一樣的風格。而且流動藝術貨車將Lalamove的服務及送貨故事融入車身當中，讓大眾了解Lalamove如何便利大家的日常生活。藉着五位藝術家的無限創意，改造Lalamove貨車成為流動藝術品，繪畫出Lalamove每段令人難忘的送貨故事，包括美食外送、網購速遞、寵物出行、心意禮品，以及Lalamove獎賞放送。

作為快捷可靠的物流拍檔，Lalamove將會繼續與司機夥伴攜手合作，為每位用戶適時傳遞貨物及心意，為中小企提供物流及推廣機會，繼續「送嘢拿拿聲」。

作者_張岳雯簡介：

全天候即時送貨平台Lalamove巿場及傳訊主管，於品牌形象、市場營銷、公共關係及企業傳訊範疇擁有多年豐富經驗，負責Lalamove遍佈亞洲和拉丁美洲共11個市場的營銷策略，帶動公司業務增長。

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