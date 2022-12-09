【數碼轉型】79%銀行視「信用風險轉型」為首要任務　惟欠缺實際藍圖

▲ 疫情、地緣政治威脅、通貨膨脹及供應鏈危機等因素導致經濟不穩，銀行須進行主要的信用風險轉型，以改善其信用風險模型及決策力。（資料圖片）

有調查顯示，79%銀行視「信用風險轉型」為首要任務，但大部分亦預期將邁向「實體數碼化」未來。

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SAS Institute夥同全球風險專業人士協會（GARP）進行最新調查，訪問來自全球金融機構的信用風險行政人員及從業員，了解信用風險轉型（CRT）的現況，以及銀行在實現信用風險轉型項目時所面對的相關挑戰。

眾多因素導致經濟不穩 急須轉型

調查顯示，疫情、地緣政治威脅、通貨膨脹及供應鏈危機等因素導致經濟不穩，銀行須進行主要的信用風險轉型，以改善其信用風險模型及決策力。



不過，儘管銀行急需將信貸決策數碼化，仍有超過一半受訪者（52%）表示，目標是實現「實體數碼化」，即保留實體分行及真人客戶聯繫，以便服務對網上支付及其他銀行服務持謹慎態度的長者客戶群。



信用風險轉型為首要任務



79%受訪者指出，相較銀行其他範疇的轉型項目，信用風險轉型為他們的中度至高度優先項目。

大部分受訪者（62%）亦表示，其機構已經開始信用風險轉型，只有少數受訪者表示將計劃在中短期內（14%）或較長的時間後（10%）才開始轉型，有14%則表示目前暫沒有轉型計劃。

62%完成進度少於一半

在實踐信用風險轉型的機構中，62%受訪者預計其完成進度目前少於一半，而超過一半（55%）預期他們的機構將於兩年內完成轉型，只有小部分受訪者（11%）表示，有轉型的計劃但尚未展開。



在衡量信用風險的重要性方面，調查發現，近4之3（72%）受訪者將改良信用決策視為其信用風險轉型的主要目標，其後是IT基建現代化（68%）及更完善的數據管理（53%）。



這現象反映，不少銀行目前沒有確立的信用風險轉型藍圖，惟迫切需要實踐轉型項目。

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責任編輯：李智美