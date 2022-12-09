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【手錶內藏耳機】華為WATCH Buds亮相　錶盤藏無線藍牙耳機

科技 18:05 2022/12/09

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華為WATCH Buds僅設47mm一種尺寸，提供黑色（右）和卡其色（左）兩色，售價為2,988 人民幣（3,348港元），目前已在中國內地開始預售。（華為官網圖片）

華為（HUAWEI）早前曾推出手錶搭配耳機此類二合一產品，包括藍牙耳機智能健康手帶HUAWEI TalkBand B5，今年初更為旗下HUAWEI WATCH智能手錶內部配置了一對無線藍牙耳機申請專利。華為WATCH Buds終於今（9）日正式發布。

華為WATCH Buds的手錶部分採用較經典圓形錶盤設計，為1.43吋的AMOLED 屏幕。支援多項健康監測功能如心率、血氧、睡眠、壓力監測，並有超過80種運動模式和跑步教練功能。

該手錶盤彈起後，用戶便可看到用磁力吸附在錶內的耳機。耳機單顆重約4克，整個裝置配上錶帶後則約77.5克。耳機支援觸控及降噪通話，滿電狀態下的續航力為4小時。

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整體續航力達3天

整體續航力方面，官方稱「整機綜合續航力可以達到3天」，而該數據來源於華為實驗室。使用情況為：

  • 每日使用耳機連接手機通話30分鐘
  • 聆聽120分鐘音樂
  • 手錶同時開啟心率、壓力監測，以及於夜間記錄睡眠
  • 開啟GPS的情況下，每周平均運動180分鐘
  • 開啟消息通知（每日50次消息通知、6次來電顯示、3次鬧鐘提示）
  • 每日點亮屏幕時間為30分鐘

華為WATCH Buds僅設47mm一種尺寸，提供黑色和卡其色兩色，售價為2,988 人民幣（3,348港元），目前已在中國內地開始預售。

責任編輯：張寶燕

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