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【券商點睇】市場情緒大幅好轉 料蒙牛乳業股價短期修復

股樓投資 17:24 2022/12/09

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浦銀國際表示，市場對乳製品行業今年第四季收入和利潤率預期明顯偏低，且信心不足。但該行認為，乳製品第四季業績具有較強的確定性。隨著市場情緒恢復及對業績確定性持續釋放，蒙牛乳業（02319）股價短期有望得到修復。該行維持蒙牛乳業（02319）「買入」評級，續列入乳製品行業首選，又考慮到市場情緒大幅好轉，上調其目標價至43.4港元。蒙牛周五（9日）收市報34.8元，升幅2.7%。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

該行指公司今年下半年利潤率擴張具有較高確定性，第三季EBIT利潤率同比提升100bps。進入第四季，儘管11月終端推動銷售有一定挑戰，但在相對健康的渠道庫存之下，公司促銷力度維持穩定。同時在春節備貨提前以及放寬防疫，都有望促進第四季高端產品的銷售及提升銷售結構，有助下半年毛利率同比擴張。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行相信，蒙牛乳業的費用具有較大的彈性，認為公司在第四季將繼續聚焦更精準的市場營銷費用，並對其他銷售費用進行嚴格管控，從而維持銷售費用率穩定。該行預測蒙牛2022下半年的EBIT利潤率同比擴張50bps，2022全年EBIT利潤率基本同比持平。扣除SBC一次性費用後，該行預計2022全年可比EBIT利潤率同比擴張50bps。

 

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

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撰文：鄭昊彤

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蒙牛乳業（02319） 港股 目標價

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