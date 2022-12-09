【保你大】遺囑不夠穩妥　信託花費高　遺產規劃工具揀咩好？

當提到遺產規劃的工具時，大家馬上想起的，九成九是遺囑，再者就應該是信託。前者又稱為「平安紙」，但有人形容，平安紙未必「平安」，原因是遺囑的有效性經常受到質疑，甚至受到法律的挑戰。

至於信託，大家馬上會想到的是「貴」，又要成立費，又要每年的管理費，這並非普羅大眾可以用的「工具」。雖然以上2種看法都值得斟酌，但本欄講的是保險，因此，上面的話題暫且按下不表。

筆者想集中談論的，當然是筆者的老本行，那就是人壽保險。原因很簡單，因為只要你在保單上寫明誰是受益人，當你突然離世也好，百年歸老也好，保險公司就會按照你的指示，把投保額連同所有紅利（如有）在最短的時間內發放予保單受益人。某程度來說，這不是等於一種遺產規劃工具嗎？

不過，上文提到遺囑的好處是，可以按照你的意願，在你離世後，把你的身家分配予你指定的人。但遺囑除了有機會被挑戰它的真確性之外，筆者認為，最大缺點其實是，只能一次過把你的身家分配予受益人，而不能按照規定或你定的要求，分階段或定期將你的身家分配予你的受益人。

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但剛才提到的信託卻完全可以做到上述的效果，問題只是費用不菲。但大家有沒有想過，一份人壽保險，又或者儲蓄保險的保單，除了可達到「遺囑」的功能外，其實也可以做到「信託」的效果？

今日，芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐就約了筆者，跟筆者談這方面的話題。

事緣她有個好姊妹，是個單親媽媽，她自己也是一家小食店的老闆，並育有2名子女。由於她沒有花太多時間照顧2名子女，隨着他們逐漸長大，也變得較為反叛，也不擅理財。

早年她買了一份大額人壽保險，寫了2名子女作受益人，以防萬一自己突然離世，2名子女也不致於失去依靠。但近年她感到，當她去世之後，一筆過把這些賠償給予2名子女，不但止不能保障他們的將來，反而可能害了他們。她跟芳姐談起這個話題，然後，芳姐就將「皮球」再轉交給筆者。

芳：「森哥，我想問下，人壽保險的賠償，是否可以分期支取，而不是一次過給予受益人呢？」當筆者點了一份下午茶餐後，芳姐便馬上過來，連寒暄也沒有，就直接入正題。

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森：「芳姐，妳似乎對這個問題很上心，也很緊張呢！」

芳：「這個當然，因為那是我的好朋友，我想替她解決問題嘛！」

森：「做妳的朋友真好。」

芳：「不要岔開話題了。」

森：「收到。這樣說吧，正常情況下，保險公司在受保人過世之後，只要收到索償申請，以及有關證明之後，只會一筆過，或一次過，將賠償額支付予受益人，可以是一個人，也可以多於一個人。過去是沒有分期支付的安排，因為這也會增加了保險公司的行政成本。」

芳：「這個我理解，我想問，保險公司能否與時並進，做到信託一樣，可以先替受益人保管兼管理有關的賠償，然後再分期支付予該受益人。」

森：「芳姐，正如妳所說，按照受保人的意願，在他離世後，繼續管理他的資產，以及定期向指定受益人支付生活費，這是信託的功能，應該由信託公司安排。但近年有個別保險公司可以就旗下的個別產品，提供類似『信託』的安排，即是當受保人過世的時候，可以將整筆保險賠償，保留在該份保單之內，雖然保險公司不會替受保人管理該筆錢，但也會給予相當於活期存款的利息，而且可以『定期方式』，將保險賠償支付予受益人。」

芳：「對了，我就是指這種安排，而更重要的，這是免費嗎？」（待續）

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第788期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨