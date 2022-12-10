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【帶你睇盤】青衣海悅花園臨海而建　高層三房居二價590萬

股樓投資 13:53 2022/12/10

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青衣四通八達，環境宜居，區內各類樓盤向來不乏用家支持。今次利嘉閣推薦的屋苑為海悅花園，雖然是私人參建居屋，但勝在廳房間隔分明，似足私樓，而且鄰近青衣碼頭，部分單位享臨海景色。更重要的是，屋苑距離青衣站不遠，交通方便。 

今次放盤單位為1座極高層C室，實用面積590平方呎，三房間隔，現叫價590萬元（未補價），享開揚市景。從相片可見，單位裝修企理。 

    點擊圖片放大
    +16
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放盤單位 海悅花園 1座極高層C室（物業編號：BS63579400）
實用面積 590平方呎
間隔 三房兩廳
叫價 590萬元（未補價）最後更新：2022年12月9日
賣點
  • 間隔四正，廳房面積寬敞實用。
  • 首期低至60萬。
  • 鄰近青衣市政大樓，街市、圖書館近在咫尺。
  • 5分鐘到達港鐵青衣站，全程有蓋。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3Y9sGJb

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 海悅花園 青衣 利嘉閣

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