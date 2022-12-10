【帶你睇盤】青衣海悅花園臨海而建　高層三房居二價590萬

青衣四通八達，環境宜居，區內各類樓盤向來不乏用家支持。今次利嘉閣推薦的屋苑為海悅花園，雖然是私人參建居屋，但勝在廳房間隔分明，似足私樓，而且鄰近青衣碼頭，部分單位享臨海景色。更重要的是，屋苑距離青衣站不遠，交通方便。

今次放盤單位為1座極高層C室，實用面積590平方呎，三房間隔，現叫價590萬元（未補價），享開揚市景。從相片可見，單位裝修企理。

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放盤單位 海悅花園 1座極高層C室（物業編號：BS63579400） 實用面積 590平方呎 間隔 三房兩廳 叫價 590萬元（未補價）最後更新：2022年12月9日 賣點 間隔四正，廳房面積寬敞實用。

首期低至60萬。

鄰近青衣市政大樓，街市、圖書館近在咫尺。

5分鐘到達港鐵青衣站，全程有蓋。

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