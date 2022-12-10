【帶你睇盤】青衣海悅花園臨海而建　高層三房居二價590萬

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孟母三遷！家長客為校網搬屋 月斥1.35萬租屯門南浪海灣
青衣四通八達，環境宜居，區內各類樓盤向來不乏用家支持。今次利嘉閣推薦的屋苑為海悅花園，雖然是私人參建居屋，但勝在廳房間隔分明，似足私樓，而且鄰近青衣碼頭，部分單位享臨海景色。更重要的是，屋苑距離青衣站不遠，交通方便。
今次放盤單位為1座極高層C室，實用面積590平方呎，三房間隔，現叫價590萬元（未補價），享開揚市景。從相片可見，單位裝修企理。
|放盤單位
|海悅花園 1座極高層C室（物業編號：BS63579400）
|實用面積
|590平方呎
|間隔
|三房兩廳
|叫價
|590萬元（未補價）最後更新：2022年12月9日
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢