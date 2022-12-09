【虛擬資產】勝利證券獲發「虛擬資產交易及諮詢服務」牌照　為香港首間金融集團

紮根香港50年的勝利證券（8540），為本港首間獲證監會同時頒發虛擬資產交易和諮詢牌照的金融集團，該行表示，希望透過多年來的專業能力，普及虛擬資產這百年內最具潛力的新興資產類別。

獲證監會同意後，勝利證券現獲准通過操作在獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上，開立及維持的綜合帳戶，來提供虛擬資產交易服務；介紹合資格客戶至獲證監會發牌的虛擬資產交易平台進行直接交易；向合資格客戶推銷和分銷虛擬資產相關的私募基金；向合資格的客戶提供虛擬資產相關交易所買賣基金(包括交易所買賣虛擬資產衍生基金)的證券經紀服務，以及提供虛擬資產顧問服務。

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特首李家超發表任內首份《施政報告》時提及，為全面提升香港金融業競爭力，將虛擬資產納管，以推動香港成為「國際虛擬資產中心」。

有關虛擬資產在港發展的政策宣言，旨在為虛擬資產行業建構監管框架，在鼓勵技術創新和應用的同時妥善管控風險，為虛擬資產市場有序蓬勃發展締造先決條件，在發牌制度實施後，虛擬資產交易所需要向證監會申請牌照，才可以在本港營運。

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勝利證券是全面金融服務的綜合型全牌照券商，獲證監會發牌在香港進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動。

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