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【業績｜電動車】理想汽車第三季經調整虧損12.4億元人幣　目標末季交付最多4.8萬輛、收入最多增66%

股市 16:51 2022/12/09

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【業績｜電動車】理想汽車第三季經調整虧損12.4億元人幣　目標末季交付最多4.8萬輛、收入最多增66%

理想汽車第三季收入總額為93.4億元（人民幣 ‧下同），按年增加20.2%，按季增加7%。淨虧損擴大至16.5億元，按非美國公認會計準則，更轉盈為虧，淨虧損為12.4億元。

期內，汽車總交付量為26,524輛，按年增長5.6%。車輛銷售收入為90.5 億元，按年增加22.5%，車輛毛利率為12.0%，按年跌9.1個百分點，按季跌9.2個百分點。公司指，車輛銷售收入增加主要由於8月底理想L9開始交付提升了第三季度車輛的平均售價。至於其他銷售和服務收入為2.96億元，按年減少23.9%。

新舊車款換代累毛利　理想ONE撥備8億元人幣

公司整體毛利率為12.7%，按年大跌10.6個百分點，按季跌8.8個百分點。新舊車款換代成拖低毛利率的原因，期內公司銷售成本為81.6億元，按年增加36.8%。

公司解釋銷售成本上升，主要是由於8月底理想L9開始交付而導致的平均銷售成本上升，以及公司由於理想L9超預期的市場需求及加快推出理想L8而降低理想ONE訂單預測所產生的與理想ONE有關的存貨撥備和購買承諾損失。理想ONE的存貨撥備和購買承諾損失為8.03億元，乃基於公司推出理想L9和理想L8後更新的理想ONE訂單預測。

截至11月30日，公司擁有276家零售中心，覆蓋119個城市，並於226個城市運營317家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

展望第四季度，公司預計車輛交付量為45,000至48,000輛，按年增長27.8%至36.3%。收入總額為165.1億元至176.1億元，按年增長55.4%至 65.8%。

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編輯：姚卓然

理想汽車—W（02015） 港股 電動車 汽車

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