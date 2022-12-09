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【電視廣播TVB】大股東黎瑞剛：未來一兩年須處理歷史遺留問題　揚言黃金時段收視達對手10倍

股市 16:48 2022/12/09

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【電視廣播TVB】大股東黎瑞剛：未來一兩年須處理歷史遺留問題　揚言黃金時段收視達對手10倍

「中國梅鐸」之稱、電視廣播（TVB） （00511） 股東黎瑞剛接受本地傳媒訪問稱，TVB仍面臨各種挑戰，必須在未來一、兩年，處理歷史遺留下來的各種問題，包括投資不足弊病。TVB股價持續下跌，黎瑞剛認為，與整體股市疲弱有關，即使TVB股價疲弱，CMC也無意出售股權，更要加強投資。

報道引述黎瑞剛稱，TVB過去多年投資不足，以往的觀念就是靠「省錢省錢省錢」來支撐利潤，但應有的投資就欠缺，現時就要在短時間內償還。黎瑞剛舉例稱，TVB內部仍然採用一式數份的「過底紙」來寫單據，例如一份底單交給財務部，另一份給人事部之類，然而在數碼年代，流程管理都是在軟件系统裏完成的，但TVB仍保留這樣的手工操作，他形容是「可以當笑話來說」。

黎瑞剛：TVB收視勝對手 冀政府改善媒體行業投資環境

黎瑞剛又提到，TVB將軍澳總部辦公室已經二十多年沒有裝修，同時發現數碼設備嚴重不足，遠低於內地電視台水平。

對於友台，黎瑞剛稱，與其他本地電視台相比，TVB佔整個市場份額達到近百分之八，而黄金時段、新聞時段的收視率更達到競爭對手的十倍。黎瑞剛表示，網民杯葛TVB廣告商，仍然帶來困擾，但相信本港社會最終會逐步恢復正常的生活、商業秩序，期望政府出手相助，以改善媒體行業的投資環境。

騰訊、阿里巴巴仍然是CMC股東

黎瑞剛原透過CMC Inc間接持有TVB控股權，但今年年中進行重組，改由另一家公司CMC Group持股，由於騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等持有CMC Inc少數股權，而CMC Group則是由黎瑞剛全資擁有，因此外界則揣測騰訊、阿里巴巴等間接退出TVB，黎瑞剛在訪問中回應稱，更換控股公司只是技術上的調整，騰訊、阿里巴巴仍然是CMC的股東。

TVB近年力拓電商，收購收購了Ztore（士多）及Neigbuy（鄰住買），黎瑞剛指出，TVB的電商業務並非只是一個平台，而是要自行選擇商品及管理供應鏈，再加上電商平台與內容平台的互動，來形成一套獨有的營運模式。他相信在疫情過後，TVB的電商業務也可以為香港零售業復甦貢獻力量。

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編輯：李哲毅

港股 電視廣播（00511） TVB

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