00後踏足政壇 18歲少年成美國史上最年輕黑人市長

普通人年滿18歲才剛剛高中畢業，可能大部分人當時都仍在規劃未來的大學生活或職業生涯。不過美國一名18歲青年可謂非一般00後，最近當選為史上最年輕的黑人市長，管理一個人口近1,800人的小城市。

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這名18歲青年史密夫（Jaylen Smith）是阿肯色州厄爾市（Earle）本地人，目前尚與父母同住。他去年高中畢業，曾擔任學校學生會主席3年，在領導方面有一定經驗。

他年紀輕輕就以民主黨人身份參選市長，競選前更特意向阿肯色州其中幾位市長請教。

周二（6日）的選舉中，史密夫以235票對183票的優勢，擊敗該市街道和衛生主管馬修斯（Nemi Matthews），成功當選市長。

史密夫當選後隨即在Facebook宣布好消息，向市民承諾會為厄爾市開啟更美好的新篇章。他又感謝支持者積極拉票，讓他得以當選。

雖然來自密歇根州Hillsdale的Michael Sessions早於2005年，就以18歲之齡當選美國史上最年輕的市長，不過史密夫仍是美國史上最年輕的黑人市長。

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史密夫感謝年輕選民的支持，也通過與一間高中食堂供應商談判達成協議，向年輕選民證明自己有能力為社區服務，並會積極回應他們的訴求。

史密夫承諾下月宣誓就職後，首要任務是落實厄爾市警局實行24小時運作，另外也計劃改善房屋老舊情況、為市内青年創造就業機會、改善交通方便年老體弱的市民出門購買日用品。

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責任編輯：鄭錦玲