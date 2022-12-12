保險業邁新里程碑  新常態下覓新機遇

在新常態下，市場環境以至大眾的生活習慣均出現變化。為迎合廣大客戶的期望和需要，保險業界在過去一年先後優化和推出多項產品及服務，致力在客戶不同人生階段路上予以支持。有見及此，《iMoney智富雜誌》今年再度舉辦「優秀保險企業大獎」，而經過公眾投票及專業評審的遴選，各獎項得主已順利產生。大會特別於今月1日假美麗華酒店舉行頒獎典禮，向一眾表現優秀的保險企業作出表揚。

由《iMoney智富雜誌》主辦、《香港經濟日報》及「保險風雲」協辦的「優秀保險企業大獎」今年以「新‧里程碑」為主題，旨在對一眾在新常態下積極推陳出新，引領行業持續發展，致力為客戶提供專業、優質服務的保險企業作出嘉許。為隆重其事，大會更邀得《iMoney智富雜誌》多位知名專欄作家林昶恆、曾淵滄博士及胡孟青出席典禮並擔任頒獎嘉賓，見證獲獎企業卓越表現的同時，藉着典禮交流彼此對市場前景的看法。

建交流平台 促行業發展



iMoney智富執行主編柯慧琳致辭時表示，受疫情影響，過去兩屆的獎項只能舉行簡單的頒獎儀式，她喜見今屆典禮能夠再以午宴形式進行，為參加者構建平台， 分享彼此的知識和經驗。此外，她又藉此機會感謝一眾頒獎嘉賓在百忙中抽空赴會，更強調全賴勞苦功高的評審，以及廣大市民的參與，令各獎項得主能夠順利誕生。

▲ 柯慧琳致辭時表示，期望獎項與頒獎典禮能夠成為業界的交流平台，促進行業的發展。

頒獎典禮上，大會除準備了豐富的午宴招待一眾來賓外，因應2023年即將來臨，為了解新一年的市場形勢，大會更邀請了堪輿學家唐碧霞師傅擔任分享嘉賓，以堪輿角度探討疫情的發展、流年運程，以及趨吉避凶的方法。期間，她更分享到性格與面相的關係，好讓一眾保險業界作為參考，藉此更準確掌握客戶的性格，從而透過合適的銷售方法，提升銷售成效。

▲ 大會邀請了堪輿學家唐碧霞師傅（右）擔任分享嘉賓，以堪輿角度探討疫情的發展、流年運程，以及趨吉避凶的方法。

獎項設4大類別共20獎項

為答謝多位獎項評審的支持和付出，香港經濟日報總經理兼社長及晴報社長陳麗珠分別向評審們頒發感謝狀，而大會今年亦邀得「保險風雲——保險風雲人物」周家恩出席典禮並頒發感謝狀，答謝她為行業發展的無私貢獻。此外，為使參加者能滿載而歸，大會更安排了抽獎環節，送贈多份豐富禮品予參加者，讓眾人歡度午宴時光。

▲ 陳麗珠（中）頒發紀念品予一眾評審代表。

▲ 大會邀得「保險風雲——保險風雲人物」周家恩（右）出席典禮並頒發感謝狀。

「優秀保險企業大獎2022」設有「企業類別」、「市場營銷策劃類別」、「保險科技應用類別」及「產品相關類別」4個類別，共20個獎項（見下表）。獎項分別由公眾網上投票或專業評審團選出，其中評審團由業界協會的代表、市場學專家及學者組成，故每間獲獎公司均經過嚴格遴選，實至名歸。如欲了解一眾獲獎企業的成功關鍵，可留意《iMoney智富雜誌》稍後的系列報道，或獎項的官方網站 www.imiea.hk。

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