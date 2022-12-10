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庫爾德男外型神似C朗 搬去英國成萬人迷

環球社會熱點 08:05 2022/12/10

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葡萄牙球星C朗拿度不止球技了得，型格外表亦使他多年來深受女性球迷歡迎。一名庫爾德族男子因外型與C朗神似，搬到英國後生活迎來翻天覆地變化，搖身一變成為大受歡迎的「萬人迷」。

【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬 【下一頁】

來自中東地區的庫爾德男子阿卜杜拉（Bewar Abdullah）不旦外貌神似C朗（Cristiano Ronaldo），亦同樣擁有健碩身型。阿卜杜拉於2019年移居至英國伯明翰，坦言生活從此變得不一樣。

阿卜杜拉指與C朗「撞樣」不止為他帶來不少工作機會，甚至桃花運亦有改善。他在英國大受歡迎，指有不少女性要求與自己約會。當阿卜杜拉在酒吧看葡萄牙比賽時，大家希望C朗有入球，他便會做出對方的招牌慶祝動作。

C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高 【下一頁】

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阿卜杜拉稱不少球迷以為自己與C朗是雙胞胎，因為二人樣貌實在太相似。阿卜杜拉在海外版抖音TikTok上有一條影片，用C朗照片遮起半張臉，讓網民感受兩人到底有多似樣。大批球迷直言，有一刻以為是C朗本人。

阿卜杜拉在TikTok上有多達140萬名粉絲，影片讚好數亦高達810萬。阿卜杜拉坦言，有天能與真正的C朗見面是自己的夢想。

「正版」C朗現時正在卡塔爾代表葡萄牙出戰世界盃，將在香港時間周日（10日）晚上11時迎戰非洲「獨苗」摩洛哥，爭取繼2006年後再次殺入世界盃4強。不過，C朗未知屆時會否正選上陣。

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責任編輯：吳漢培

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