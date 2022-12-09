【國際油價】香港三星資產：宏觀經濟逆風限油價上行空間　紐油3至6個月內目標價70至90美元

國際油價最近數周持續下跌，三星資產運用（香港）研究團隊認為，投資者已權衡聯儲局仍持強硬加息態度以及全球經濟疲軟的風險，抵消了中國重新開放帶來的正面影響，由於現時宏觀經濟逆風的形勢，油價上行空間似受限制，對紐約期油未來3至6個月內目標價格定在70至90美元區間。

歐盟與七國集團同意對俄羅斯原油實施每桶60美元的上限，以進一步懲罰莫斯科入侵烏克蘭，同時從本月初開始禁止大部分海運原油進口。三星資產運用（香港）預計，中國、印度和土耳其可能會進口更多俄羅斯原油以彌補歐洲的禁令，但各種油品和地域分布可能仍存在不平衡情況，具體影響仍有待觀察。

該資產管理公司認為，內地過去數周正採取行動放寬防疫相關限制，有助於能源需求和其他大宗商品的前景。 包括上海、深圳和廣州在內的主要城市最近數天已放鬆限制措施，加快了重新開放步伐。公司預計，重新開放將成為全球石油需求的催化劑，2023年石油需求可能增加100萬桶/天。

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編輯：胡學能