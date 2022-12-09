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【2023展望】建銀國際料恒指明年16,200點至22,200點波動　推薦十大焦點股

宏觀解讀 17:17 2022/12/09

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【2023展望】建銀國際料恒指明年介乎1.62萬點至2.22萬點　內地開關看好醫藥、航運物流既本地股

建銀國際發表2023年經濟展望，該行證券研究部董事總經理趙文利預期，港股三大指數仍有下跌機會，恒指明年會在16200至22200點之間波動，國指明年波幅介乎5700至7800點，科指波幅處於3200至5300點。

於12月9日收市，恒生指數報19900點，恒生國指報6834點，恒生科技指數報4369點。參考建銀國際預測波幅，三大指數中，恒生科指明年高位可較現水平高兩成。

港股3大指數自11月起已明顯回升，建銀國際指，港股市場估值曾處歷史低谷，因此修復較其他市場好，現時估值已恢復至歷史中值水平。

該行稱，目前市場預測恒指盈利按年增14%，該行預測整體港股盈利增6%，中資股則為8%。

建銀國際籲十大焦點股

投資主題方面，趙文利稱，看好4大投資主題，包括質素穩健的周期股、業績能見度高的科技龍頭、受惠於政策及行業整合的內房、具重估空間的「中字」國企股。

選股方面，他推介京東 （09618） 、美團 （03690） 、放寬生物 （09926） 、華晨中國 （01114） 、安踏體育 （02020） 、華潤啤酒 （00291） 、綠城中國 （03900） 、中國平安 （02318） 、信義光能 （00986） 及敏華控股 （01999）

近期市場留意內地放寬防疫措施，趙文利認為，中國疫情放寬後，短期難免有個案急增，但市場仍看好中國可於明年3月與國際逐步通關，帶動港澳概念股、醫藥股、航運、交通以及出行等相關企業投資氣氛。

匯率方面，人民幣兌美元匯價近期走強至7算以內，趙文利相信，年底人民幣匯價大概會在7算水平，明年底可走強至6.7算。

外界預計美國聯儲局下周和明年初仍會加息，趙文利預計，明年環球經濟將有55%進入「溫和衰退」 ，現通脹雖高於聯儲局目標，但當局將結束加息，明年底利率會與現時利率相若。

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記者：宋佩恩

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經濟 港股 美國聯儲局 中國平安（02318） 人民幣 國企內房股 加息 敏華控股（01999） 華潤啤酒（00291） 京東（美：JD）

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