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【TSMC】台積電11月營收增50.2%、創單月歷史新高　另據報考慮日本再建新廠

股市 16:07 2022/12/09

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【芯片大戰】台積電11月營收增50.2%、創單月歷史新高　另據報考慮日本再建新廠

台積電（美：TSM）公布11月營運報告，期內合併營收約為2,227.06億元新台幣，按月增加5.9%，按年增50.2%，創單月歷史新高；首11個月累計營收約為20,713.31億元新台幣，按年增44.6%。另外，台積電據報除了日本索尼合作設立熊本廠外，有意在日本再興建新廠。

台積電資深副總經理侯永清接受日本《東京電視台》訪問時表示，除了正在熊本縣興建的工廠外，台積電不排除在日本興建新廠，候永清說，希望先了解熊本廠的表現，然後再決定是否可能興建另一家工廠。

據報道，台積電熊本廠總投資額約2,655億元新台幣，其中日本經濟產業省最高將補助約1000億元新台幣，熊本廠於2022年4月動工，目標在2023年9月完工，預估2024年底開始進行出貨，包括28nm、22nm、16nm及12nm製程，月產能設定為5.5萬片。

日本經濟產業大臣西村康稔指，歡迎台積電考慮在日本加設一家工廠，然而台積電稍早僅回應，不排除但目前沒有具體計畫。

相關文章：

【TSM】台積電美國廠房第二期工程將生產3納米製程技術　投資額增2.3倍至3120億元

【TSMC】台積電據報將在美國生產更多芯片　拜登將出席下周鳳凰城廠房移機儀式

編輯：李哲毅

美股 台積電（美：TSM） 台積電

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