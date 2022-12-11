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【雲端轉型】雲轉型挑戰大　法規、成本要考量

18:00 2022/12/11

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今時今日企業要進行數碼轉型，雲服務應用已相當普及，但企業要遵從各地法規，在數據管治上就更要審時度勢，尤其是對銀行及金融機構而言，要找到附合全球各地法規的雲服務部署方式並不容易。

Hitachi Vantara混合雲全球業務主管Shamik Ghosh提到，環球企業在推動雲服務時，要留意各地法規，以歐洲客戶為例，企業要留心《一般資料保護規範》（General Data Protection Regulation，GDPR）的遵從問題，所以在數碼轉型，尤其是採用雲端服務，在不同平台作數據遷移時亦更要留心。

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混合雲須顧及 數據保安擁有權
銀行財金業對數據管理，法規遵循尤為關注，但亦同樣要推進技術革新、數碼轉型，以奧地利的奧合國際銀行（Raiffeisen Bank International）為例，該行在重整應用環境，目標是更易訪問、敏捷及高效能。

奧合國際銀行在建構系統時以雲原生思維，令不同層級的應用轉變為基於微服務和分層應用程式介面（API）架構；該銀行利用這種架構，擴展其橫跨中東歐14家銀行的整個銀行網絡，建構系統時亦要留心法規遵循。

企業轉型時要為數據分類，決定哪些數據可以公開，哪些數據要保密，哪些數據必須是私有，才能進行雲規劃。據悉，歐洲有銀行將其大部分w應用程式和數據遷移到雲平台時，就需要獲得不少於70個不同司法管轄區的監管機構批准。

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Shamik Ghosh指出，企業在雲端部署時面對的危機包括：

1.要維持不同應用放在混合雲環境時，保持對內對外的客戶體驗；2.關注法規遵從；3.控制雲服務成本。

問到客戶需求方面，他指除了財金業，電訊業亦對混合雲模式有需求，除了法規，他們亦要顧及數據保安、擁有權等問題，更要將以往的成本管理模式轉變，以營運開支方式採用資訊服務，所以在雲部署及自我管有數據中心的想法上要取得平衡。

Hitachi Vantara混合雲全球業務主管Shamik Ghosh表示，企業將數據在不同平台上遷移，都要作多方考慮。（彭振濠攝）

廠商提供方案 整體成本可減半

雲服務對傳統基建數據中心系統服務商是一個衝擊，但亦有機遇。企業客戶改變營運模式，探討雲端服務的可能性，令傳統基建廠商有可能被取代，但並不是所有數據都可上載到雲端。

Shamik Ghosh指出，利用基建商的新技術，既可有雲服務的便利，亦能節省成本及保有數據與基建擁有權，在3至5年的運作期間，可以減省整體成本4成至一半。

他提到的，是Hitachi Vantara與環球互連及數據中心供應商Equinix合作，利用前者Hitachi Cloud Connect能提供近雲架構解決方案，該方案可與不同公有雲整合，讓客戶擴展數據系統架構，部署雲端應用。

Equinix亞太區環球方案架構高級總監Simon Lockington解釋，現時企業經常要將不同來源的雲端數據與自家數據中心之間轉移，透過該方案就能有效管理數據資產。

記者：彭振濠

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