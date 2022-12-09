【Google摺機】Pixel Fold外觀曝光　似足三星Galaxy Z Fold4？

▲ 知名科技爆料達人OnLeaks最新發布多張Google摺機Pixel Fold渲染圖（圖左），揭露下一代Pixel機將與Oppo Find N相似，主相機則承襲Google Pixel 7系列，採橫向3主鏡頭（圖右）。

自三星推出首款摺疊手機以來，各手機大廠亦跟隊研發，其中蘋果（Apple）及Google等競爭對手的研發動向亦備受外界關注。知名科技爆料達人OnLeaks最新發布多張Google摺機Pixel Fold渲染圖，揭露Pixel摺機外觀。

Google摺機Pixel Fold整體採用偏方正的設計，對比「摺機始祖」三星的Galaxy Z Fold4以及Oppo Find N的話，整體外形反而與後者更相似。主相機設計方面，則承襲Google Pixel 7系列，採橫向3主鏡頭。

據該爆料達人表示，Pixel Fold機身尺寸約158.7 x 139.7 x 5.7mm，配備5.79吋外屏幕及7.69吋內屏幕。

綜合早前外電引述消息人士透露，Pixel Fold預料該手機會於2023年5月發布，售價為1,799美元（約14,091港元），與三星當時發布Samsung Galaxy Z Fold4時的定價相若。

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Geekbench 5網站日前亦披露疑似Pixel Fold跑分資訊，指該機款將搭載「2+2+4」架構八核處理器，由2.85GHz時脈雙主核、2.35GHz時脈高效雙核、1.8GHz時脈節能四核構成，數據基本上與Google第二代自家芯片Tensor G2相同；並將預載 Android 13 及內置 12GB RAM。

責任編輯：張寶燕

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