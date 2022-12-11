  • 18°C
香港時間 : 20221211日 (週日) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【IT人轉型】廣告界不再傳統　IT轉型高管兼顧網站應用開發

14:00 2022/12/11

分享：

分享：

國際數碼顧問公司Appnovation亞太區總裁崔寶文表示，會與員工不定期對談，了解他們的回饋。（彭振濠攝）

各行業談論數碼轉型，新時代企業面對不同挑戰，為企業提供數碼轉型服務的國際數碼顧問公司Appnovation亞太區總裁崔寶文（Leo Tsui），本身亦是由傳統轉型到新行頭，由IT人轉為業務顧問角色。

崔寶文早前上任Appnovation亞太區總裁，負責領導亞太區團隊，為不同行業客戶提供數碼轉型方案，他強調，服務不像傳統的廣告及市場推廣工作，而是會與客戶一同合作，開發不同應用提升數碼轉型效果。

【搶人才】9成5僱主擔心來年員工保留率　僅6成5採取措施留人

十多年來都在傳統廣告代理行業工作，崔寶文分別曾在DDB Group Hong Kong、Tribal Worldwide Hong Kong及Mirum Hong Kong擔任過管理層職務，本身是技術人出身，大學時在加拿大修讀電腦科技，精於程式開發，從無想像自己會轉到市場推廣及業務營運工作。

透過全球的人力資源，Appnovation可解決部分人手不足的問題。（受訪者提供圖片）

加國回流轉跑道 成轉捩點

崔寶文坦言，畢業後於加拿大工作數年，當時碰到全球大環境經濟不景，美國911事件、SARS疫情下經濟收縮，在香港出生的他決定回流，最初想由科技做起，但當時經濟環境不理想，香港企業大多將技術部門外判到印度及內地，令他萌生轉跑道的念頭，加入廣告及市場調查公司工作，想不到成為他職場上的轉捩點。

廣告行業並不易為，要接觸客戶、媒體，亦要顧及數碼相關事務，但工作卻令崔寶文對行業興趣日增，尤其是近年市場轉變急促，做廣告已不再傳統，網站、應用開發也要兼顧，更要一一與客戶研究才可解決問題。

【吸引人才】中小企混合工作　靈活控成本吸人才

崔寶文坦言：「客戶在這年來認識到必要走數碼方向，更願意尋找傳統廣告公司以外的合作單位。」

不過他亦明白，Appnovation在亞洲地區知名度仍不高，但其實該公司不乏知名客戶，包括香港賽馬會等，擔任亞太區旗手，他認為全球6成人口在亞太區，Appnovation看好的不但是香港市場，公司過去15年業務增長點在歐美，未來則會是亞太區。

讓同事感到被認同，該企各主管會經常嘉許員工。（受訪者提供圖片）

工作持續發展 與客戶更像夥伴
廣告業是以人為本的行業，賣想法及服務從來不容易，而Appnovation亞太區總裁崔寶文（Leo Tsui）表示，以往的廣告代理服務，一般花兩三個月為客戶完成項目，算是達成任務，但現時市場數碼化，與客戶關係更像是業務夥伴，工作要持續發展，並不斷革新。

在實際工作時，他提到，最重要是為客戶創造價值，在提供服務時要先對市場情勢及業務難度更深入了解，他強調：「若服務時一廂情願地提供意見，效果不會理想。」

時至今日，Appnovation在本港市場強於財金、醫療健康、公用行業及地產方面，他希望亦能拓展消費品牌區隔，傳統消費品牌轉型，以日用品為例，現時消費者購買藥物都走到網上，若品牌能有理想的網上銷售策略，直銷業務的收入會很可觀。

【人手短缺】英國食肆餐牌大縮水　減少菜式選擇解困境

談到職場上失敗經驗，崔寶文指技術開發過程錯誤是常見的，不過現時以敏捷式開發（Agile Development）為主，強調小組合作，持續修正的開發方式，客戶參與度亦多，失算情況亦可減低。他強調，項目部署時都會用「Think Big，Start Small」的做法，與客戶管理層協議好目標，以先導項目方式推進。

流失率低4招 初創模式合新世代
要與客戶創造價值，具質素的人才尤為重要，與傳統的廣告代理工作不同，崔寶文（Leo Tsui）指Appnovation全球管理層只有一個共同目標（One Direction），香港辦事處可尋求全球員工團隊支援。以往廣告代理都是以客戶劃分，團隊各自為政，不過他強調，新世代的運作模式，除了彈性工作場地及模式，重要的是One Team概念。

Appnovation在全球17個地區設有辦事處，崔寶文表示，要尋找同事協作並不困難，但近年資訊科技人才短缺，香港辦事處亦有遇到部分技術及開發人才較難招聘的問題，不過他指比起傳統公司，該企流失率較低，主要原因有：1.公司運作模式彈性大，例如有在家工作安排；2.初創的模式心態較合新世代人才；3.工作可涉獵的範疇廣，人才可有更多發揮空間；4.同事看到公司增長，並可與公司一起成長。Appnovation全球員工3年前只有200人，現在已增長至500人，未來兩年目標更是1,000人，單是香港，已由兩年前的10人公司，增長到現在40人的規模。

與千禧代共處 多溝通常嘉許
崔寶文重視人才，亦打算將過往的實習生經驗引入，並透過與各大專院校合作，尋找更多有潛力的新人。以往機構都慣常在暑假才有實習生，但他打算一年四季都有相關計劃，利用實際工作，讓年輕人認識行業，將來入行時才不會選錯。公司亦能為同事提供更多機會，包括到海外分公司交流。

對於千禧代人才，崔寶文亦有一套管理想法：1.單對單的面談：他經常會與同事單對單飲咖啡對談，重點不是咖啡，而是一個溝通機會，放下主管身段，才會得到更佳回饋；2.加強項目合作：在不同項目，主管及同事的積極參與，他認為可互相學習；3.常規化的獎勵制度：嘉許做得好的同事，他認為新世代更希望自身意義，需要有存在感及被認同。

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

相關文章

【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元
2022/10/24
【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元
【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
2022/10/27
【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作
2022/10/31
【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作
【航運業】「搶人才」為重中之中　香港如何發展為「高端航運服務中心」？
2022/11/22
【航運業】「搶人才」為重中之中　香港如何發展為「高端航運服務中心」？

你可能感興趣

【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元
20:00 2022/10/24
【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元
【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
15:24 2022/10/27
【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才
【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作
16:42 2022/10/31
【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作
彈性工作 職場文化 數碼轉型 銷售 廣告 媒體 實習

下一篇文章

【聖誕禮物2022】送Apple產品給全家人　最平749元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
【稅貸戰2022】創興稅貸息1.48厘 送1480元信用卡現金回贈
【稅貸戰2022】創興稅貸息1.48厘 送1480元信用卡現金回贈
【港元定期存款】滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息
【港元定期存款】滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款