【IT人轉型】廣告界不再傳統　IT轉型高管兼顧網站應用開發

▲ 國際數碼顧問公司Appnovation亞太區總裁崔寶文表示，會與員工不定期對談，了解他們的回饋。（彭振濠攝）

各行業談論數碼轉型，新時代企業面對不同挑戰，為企業提供數碼轉型服務的國際數碼顧問公司Appnovation亞太區總裁崔寶文（Leo Tsui），本身亦是由傳統轉型到新行頭，由IT人轉為業務顧問角色。

崔寶文早前上任Appnovation亞太區總裁，負責領導亞太區團隊，為不同行業客戶提供數碼轉型方案，他強調，服務不像傳統的廣告及市場推廣工作，而是會與客戶一同合作，開發不同應用提升數碼轉型效果。

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十多年來都在傳統廣告代理行業工作，崔寶文分別曾在DDB Group Hong Kong、Tribal Worldwide Hong Kong及Mirum Hong Kong擔任過管理層職務，本身是技術人出身，大學時在加拿大修讀電腦科技，精於程式開發，從無想像自己會轉到市場推廣及業務營運工作。

▲ 透過全球的人力資源，Appnovation可解決部分人手不足的問題。（受訪者提供圖片）

加國回流轉跑道 成轉捩點

崔寶文坦言，畢業後於加拿大工作數年，當時碰到全球大環境經濟不景，美國911事件、SARS疫情下經濟收縮，在香港出生的他決定回流，最初想由科技做起，但當時經濟環境不理想，香港企業大多將技術部門外判到印度及內地，令他萌生轉跑道的念頭，加入廣告及市場調查公司工作，想不到成為他職場上的轉捩點。

廣告行業並不易為，要接觸客戶、媒體，亦要顧及數碼相關事務，但工作卻令崔寶文對行業興趣日增，尤其是近年市場轉變急促，做廣告已不再傳統，網站、應用開發也要兼顧，更要一一與客戶研究才可解決問題。

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崔寶文坦言：「客戶在這年來認識到必要走數碼方向，更願意尋找傳統廣告公司以外的合作單位。」

不過他亦明白，Appnovation在亞洲地區知名度仍不高，但其實該公司不乏知名客戶，包括香港賽馬會等，擔任亞太區旗手，他認為全球6成人口在亞太區，Appnovation看好的不但是香港市場，公司過去15年業務增長點在歐美，未來則會是亞太區。

▲ 讓同事感到被認同，該企各主管會經常嘉許員工。（受訪者提供圖片）

工作持續發展 與客戶更像夥伴

廣告業是以人為本的行業，賣想法及服務從來不容易，而Appnovation亞太區總裁崔寶文（Leo Tsui）表示，以往的廣告代理服務，一般花兩三個月為客戶完成項目，算是達成任務，但現時市場數碼化，與客戶關係更像是業務夥伴，工作要持續發展，並不斷革新。

在實際工作時，他提到，最重要是為客戶創造價值，在提供服務時要先對市場情勢及業務難度更深入了解，他強調：「若服務時一廂情願地提供意見，效果不會理想。」

時至今日，Appnovation在本港市場強於財金、醫療健康、公用行業及地產方面，他希望亦能拓展消費品牌區隔，傳統消費品牌轉型，以日用品為例，現時消費者購買藥物都走到網上，若品牌能有理想的網上銷售策略，直銷業務的收入會很可觀。

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談到職場上失敗經驗，崔寶文指技術開發過程錯誤是常見的，不過現時以敏捷式開發（Agile Development）為主，強調小組合作，持續修正的開發方式，客戶參與度亦多，失算情況亦可減低。他強調，項目部署時都會用「Think Big，Start Small」的做法，與客戶管理層協議好目標，以先導項目方式推進。

流失率低4招 初創模式合新世代

要與客戶創造價值，具質素的人才尤為重要，與傳統的廣告代理工作不同，崔寶文（Leo Tsui）指Appnovation全球管理層只有一個共同目標（One Direction），香港辦事處可尋求全球員工團隊支援。以往廣告代理都是以客戶劃分，團隊各自為政，不過他強調，新世代的運作模式，除了彈性工作場地及模式，重要的是One Team概念。

Appnovation在全球17個地區設有辦事處，崔寶文表示，要尋找同事協作並不困難，但近年資訊科技人才短缺，香港辦事處亦有遇到部分技術及開發人才較難招聘的問題，不過他指比起傳統公司，該企流失率較低，主要原因有：1.公司運作模式彈性大，例如有在家工作安排；2.初創的模式心態較合新世代人才；3.工作可涉獵的範疇廣，人才可有更多發揮空間；4.同事看到公司增長，並可與公司一起成長。Appnovation全球員工3年前只有200人，現在已增長至500人，未來兩年目標更是1,000人，單是香港，已由兩年前的10人公司，增長到現在40人的規模。

與千禧代共處 多溝通常嘉許

崔寶文重視人才，亦打算將過往的實習生經驗引入，並透過與各大專院校合作，尋找更多有潛力的新人。以往機構都慣常在暑假才有實習生，但他打算一年四季都有相關計劃，利用實際工作，讓年輕人認識行業，將來入行時才不會選錯。公司亦能為同事提供更多機會，包括到海外分公司交流。

對於千禧代人才，崔寶文亦有一套管理想法：1.單對單的面談：他經常會與同事單對單飲咖啡對談，重點不是咖啡，而是一個溝通機會，放下主管身段，才會得到更佳回饋；2.加強項目合作：在不同項目，主管及同事的積極參與，他認為可互相學習；3.常規化的獎勵制度：嘉許做得好的同事，他認為新世代更希望自身意義，需要有存在感及被認同。

記者：彭振濠

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