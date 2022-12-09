【全球富豪榜】馬斯克差點跌至第二名　LVMH總裁一度成全球首富

根據《福布斯》報道，就在特斯拉（TESLA）股價急跌，和斥資440億美金收購Twitter之後，馬斯克（Elon Musk）於本周三短暫失去全球首富頭銜，一度被LVMH的董事長兼行政總裁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）所超越。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

奢侈品牌Louis Vuitton母公司LVMH行政總裁貝爾納·阿爾諾，及其家族曾短暫奪得世界首富的頭銜，但根據《福布斯》數據顯示，後來以1,853億美元身家重回第2位。

【大行報告】 濠賭股具4大因素推動 疫情後盈利將較疫前更強 大摩上調濠賭股目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

馬斯克自從2021年9月以來一直都佔據福布斯全球富豪榜榜首位置，其淨資產為1,857億美元。然而，自今年初馬斯克提出收購Twitter以來，特斯拉股價已下跌2.7%，跌幅超過47%。自馬斯克4月份展開收購Twitter計劃以來，特斯拉的市值縮水近半，馬斯克的淨資產縮水約700億美元。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機