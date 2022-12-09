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【新股IPO】廈門國際銀行據報最快明年首季遞表赴港上市　料集資約100億元

新股IPO 15:18 2022/12/09

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【新股IPO】廈門國際銀行據報最快明年首季遞表赴港上市　料集資約100億元

據《彭博》引述消息報道，廈門國際銀行考慮首次赴港上市，料集資約13億美元（約101億港元）。若果成事，公司將會自2021年東莞農村商業銀行 （09889） 上市後首間在香港上市的銀行。

消息人士指，廈門國際銀行正與顧問準備最快可能在明年上市的工作，並同時可能最早在明年首季遞交初步招股書。不過，上市計劃仍處於早期階段，發行規模和上市時間等細節仍會變化。

廈門國際銀行沒有立即回應置評。

廈門國際銀行股份有限公司成立於1985年8月31日，總部位於廈門，曾是中國第一家中外合資銀行，於2013年從有限責任公司整體變更為股份有限公司，從中外合資銀行改制為中資商業銀行。在北上廣深、杭州、珠海、廈門、福州、泉州、香港、澳門等地共設有140多家營業性機構網點。

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編輯：姚卓然

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