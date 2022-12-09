錦繡花園連租約連兩車位1218萬售　97年入市　現帳賺逾倍離場

美聯物業新界西北豪宅錦繡大道分行高級分區營業經理廖煜榮表示，元朗錦繡花園本月至今錄得6宗成交，其中紫荊南路單號洋房，實用面積約為1,035平方呎，為3房連套房間格，並連花園及雙車位。據悉，原業主放售單位套現，新買家為區外客，心儀錦繡花園環境舒適，且看好未來區内發展，加上價錢吸引，決定趁低入市，連租約購入單位，終以1,218萬元成交，折合實用呎價約為11,768元，並連兩個車位。

原業主於1997年以約580萬元購入上述物業，持有物業逾25年，是次成交帳面獲利約638萬元，物業價值上升1.1倍。

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