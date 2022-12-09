  • 22°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

錦繡花園連租約連兩車位1218萬售　97年入市　現帳賺逾倍離場

股樓投資 15:32 2022/12/09

分享：

分享：

美聯物業新界西北豪宅錦繡大道分行高級分區營業經理廖煜榮表示，元朗錦繡花園本月至今錄得6宗成交，其中紫荊南路單號洋房，實用面積約為1,035平方呎，為3房連套房間格，並連花園及雙車位。據悉，原業主放售單位套現，新買家為區外客，心儀錦繡花園環境舒適，且看好未來區内發展，加上價錢吸引，決定趁低入市，連租約購入單位，終以1,218萬元成交，折合實用呎價約為11,768元，並連兩個車位。

原業主於1997年以約580萬元購入上述物業，持有物業逾25年，是次成交帳面獲利約638萬元，物業價值上升1.1倍。

延伸閲讀【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房 三年鬆綁貨貶值96.3萬 連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

同場加映【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

元朗 錦綉花園 美聯物業 二手市場

下一篇文章

【周末好去處】配合將軍澳跨灣大橋通車 海天晉滙推出單車租賃服務 通車日大送限量總值逾300元福袋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美
香港成全球生活費用第二高城市 咖啡牛奶價錢貴絕多地 惟獨呢項食品平過歐美
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款