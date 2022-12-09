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美首Z世代眾議員華盛頓租屋碰壁 競選「整花」信用紀錄

環球社會熱點 17:03 2022/12/09

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美國在今年的中期選舉中，迎來首位俗稱「Z世代」的年輕眾議員。佛洛斯特近日表示，由於信用紀錄問題，他在首都華盛頓租屋不成。他指因競選緣故，使自己的信用紀錄變差。幕僚聲稱，事件反映美國正面臨嚴重的房屋危機。

【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版） 【下一頁】

年僅25歲的民主黨人佛洛斯特（Maxwell Alejandro Frost）在11月的中期選舉上，順利成為佛羅里達州眾議員，成為美國首名Z世代（即1997年至2012年間出生）的眾議員。

不過，佛洛斯特周四（8日）在社交平台Twitter發文，指他在華盛頓尋找住所失敗，因為信用紀錄不佳，導致租屋申請被拒。佛洛斯特早於申請苧已通告業主，自己信用紀錄不好，但獲對方回應稱應該不成問題。

最終，佛洛斯特申請被拒，無法租下居所並失去申請費用。佛洛斯特亦解釋，信用紀錄問題緣於他辭去工作，展開長達1年半的眾議員競選活動，單靠兼職Uber司機亦不夠滿足日常開支，使他只能負債度日。

    點擊圖片放大
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杰弗里斯接替佩洛西 成美國會首名非裔黨團領袖 【下一頁】

佛洛斯特表示，為了能在25歲成為眾議員，他需要從初選開始全程投入競選活動。他明白此舉難以持續亦不合適，但為達成目標只能照做。

佛洛斯特競選經理Kevin Lata則指出，事件反映美國的房屋危機嚴峻，即使身為眾議員亦無法順利租屋。根據網上數據，華盛頓租金中位數約為2,600美元（約2.03萬港元），明年就任的佛洛斯特年薪將為17.4萬美元（約135.5萬港元）。

不過，佛洛斯特亦非第一位在華盛頓租屋被拒的國會議員。同屬民主黨的奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）於2018年當選後，在就任前同樣無法在華盛頓租屋。

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責任編輯：吳漢培

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