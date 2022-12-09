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【2023展望】法巴：港股挾空倉接近尾聲　進入反彈第二階後、看好兩行業

宏觀解讀 15:40 2022/12/09

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【2023展望】法巴：港股本次軋空將接近尾聲、内地第二季消費將出現報復性增長

內地連日放寬新冠防疫，港股近期漲勢凌厲，恒指從低位反彈逾3成，逼近20000點關口。法巴認為，港股此輪「挾空倉」反彈堪比2008年金融海嘯後股市大反彈，認為港股復甦已進入新一階段，由市場消化政策性利好因素所帶動，短線看好旅遊和航運等。

法國巴黎銀行東亞區策略主管呂成預計，港股反彈可為三階段，首階段「挾空倉」已接近完結，次階段個股表現將分化，由直接受惠政策股份的行業領跑，第三階段是當開放紅利湧現，企業盈利將回升。

法巴料内地今年GDP增長3.2%、明年升至4.5%

該行預計，中國今年GDP增長為3.2%， 預計明年加快至4.5%。法巴稱，現時困擾內地經濟的三大因素主要是不確定的防疫政策、內房政策及科網行業規管，嚴格防控措施是當中最大風險。

該行副首席中國經濟學家榮靜預期，内地在放寬防疫限制後會有新一波疫情，影響短線消費，明年第二季起，居民適應後會帶來報復性消費。

中央短期連推「三支箭」穩定內地樓市，榮靜稱，儘管看好内房行業將回暖，但市場信心仍不足，預料銷售可溫和增2%至3%。

人民幣短期走弱　明年首季見7.25

出口方面，榮靜稱， 歐元區今年第四季經濟負增長0.4%，預料明年繼續衰退，令中國出口受壓。另外，西方制裁措施對内地半導體等高科技行業行業的出口挑戰，將持續至明年中，中國政府需要積極拓展内銷抵銷影響。

人民幣近期兌美元匯價反彈至7水平，法巴認為，美國聯儲局年底、明年首季仍會加息0.5厘，令終端利率介乎5厘至5.25厘。中華區外匯及利率策略主管王菊預料，美息短期上揚，人民幣匯價明年首季會回落7.25，隨後内地經濟逐漸復甦，人民幣明年第二、三季逐步回升至7.2及7.0，第四季更會升至6.9。

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編輯：伍鍵文

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