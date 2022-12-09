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碧海藍天兩房745萬售　前後減價逾二百萬售

股樓投資 15:02 2022/12/09

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利嘉閣地產李啟昌表示，市場利好消息陸續浮現，本月至8日長沙灣四小龍錄得8宗成交，比11月同期的2宗大幅上升3倍。其中碧海藍天5座低層D室，實用面積約502方呎，屬兩房間隔，外望內園景。原業主早前開價約950萬元放盤，及後因應市況減至760萬元，最終議價到745萬元促成交易，累減205萬元，折合實用面積呎價約14,841元。

他補充，新買家曾睇過多個單位惟未合意，最後獲安排參觀上址，心儀單位間隔四正實用，景觀吸引，屋苑環境寧靜怡人，議價後決定入市。據悉，原業主2005斥資約305萬元購入，持貨17年，轉手帳面獲利約440萬元，期內升值約1.4倍。

延伸閲讀【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房 三年鬆綁貨貶值96.3萬 連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

利嘉閣 長沙灣 碧海藍天 二手市場

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