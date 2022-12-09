Netflix紀錄片大方曬仔女 哈里：對仔女係混血兒感自豪

英國哈里王子及夫人梅根向來重視子女私隱，極少公開子女的照片。不過哈里梅根今次與串流平台Netflix合作就非常有誠意，罕有披露多張子女的家庭照為紀錄片造勢。哈里更直言，他對子女是混血兒的身份感自豪。

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Netflix周四（8日）播出，與哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）合作的紀錄片《哈里與梅根》（Harry and Meghan）首3集，隨即成為焦點。

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哈里與梅根在紀錄片内不時提到3歲大仔阿奇（Archie）與1歲女兒莉莉貝特（Lilibet），梅根更透露阿奇最愛的歌曲是哈里教父艾頓莊（Elton John）的名曲《Bennie And The Jets》。

梅根父親為白人，而母親為非裔。她過往接受採訪時表示自己一直被視為混血兒，直至和哈里相戀後，才遭外界標榜有非裔血統的身份。

而哈里也主動提到兩名子女是混血兒的身份：

我的兒子，我的女兒，我的孩子們是混血兒，我為此感到非常自豪。 （âMy son, my daughter, my children are mixed race, and Iâm really proud of that.）

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這對夫婦也在紀錄片内也讓阿奇和莉莉貝特露面，包括公開他們一家人散步的影片、阿奇1歲生日時和梅根媽媽Doria的合照、哈里和孩子的溫馨互動。

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責任編輯：鄭錦玲