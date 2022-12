Netflix紀錄片大方曬仔女 哈里：對仔女係混血兒感自豪

英國哈里王子及夫人梅根向來重視子女私隱,極少公開子女的照片。不過哈里梅根今次與串流平台Netflix合作就非常有誠意,罕有披露多張子女的家庭照為紀錄片造勢。哈里更直言,他對子女是混血兒的身份感自豪。

Netflix周四(8日)播出,與哈里(Prince Harry)及梅根(Meghan Markle)合作的紀錄片《哈里與梅根》(Harry and Meghan)首3集,隨即成為焦點。

哈里與梅根在紀錄片内不時提到3歲大仔阿奇(Archie)與1歲女兒莉莉貝特(Lilibet),梅根更透露阿奇最愛的歌曲是哈里教父艾頓莊(Elton John)的名曲《Bennie And The Jets》。

梅根父親為白人,而母親為非裔。她過往接受採訪時表示自己一直被視為混血兒,直至和哈里相戀後,才遭外界標榜有非裔血統的身份。

而哈里也主動提到兩名子女是混血兒的身份:

我的兒子,我的女兒,我的孩子們是混血兒,我為此感到非常自豪。

(âMy son, my daughter, my children are mixed race, and Iâm really proud of that.)