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【消費優惠】SmarTone推本地儲值卡用戶轉台優惠 12月31日前成功轉台 可享額外240元儲值額月費回贈

理財智慧 16:42 2022/12/09

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SmarTone宣布為本地儲值卡用戶推出限時轉台優惠，現時直接上台除了有專員協助登記之外，客戶在12月31日前成功轉台，更可享額外240元儲值額月費回贈，計劃包無限本地數據及通話分鐘，豁免每月18元行政費。

【外遊消費】報告指逾半港人計劃增加儲蓄準備外遊 6成受訪者將日本列爲首選【下一頁

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

而在計及240元儲值額回贈後，可以平均優惠月費110元，享有16GB 42Mbps 4.5G本地數據及其後無限本地數據(FUP)任用，再加送100元超市現金券；以及平均優惠月費68元即可享8GB 42Mbps 4.5G本地數據及其後128kbps任用本地數據的優惠。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

另外，新上台的SmarTone客戶現只須於SmarTone CARE應用程式綁定The Point綜合會員計劃賬戶，所有SmarTone的合資格消費均可自動賺取The Point積分，每2元即可賺取1 The Point積分。由即日起至12月31日優惠期內，選用指定月費計劃或增值服務更可分享額外3億The Point積分。The Point積分可於新鴻基地產旗下25個指定商場轉換為Point Dollar作現金消費，亦可兌換餐飲或免費泊車等禮遇。

【熱門話題】Google香港2022年度搜尋榜出爐 今年香港人最關心咩野？【下一頁

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撰文：鄭日棱

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