【消費優惠】SmarTone推本地儲值卡用戶轉台優惠 12月31日前成功轉台 可享額外240元儲值額月費回贈

SmarTone宣布為本地儲值卡用戶推出限時轉台優惠，現時直接上台除了有專員協助登記之外，客戶在12月31日前成功轉台，更可享額外240元儲值額月費回贈，計劃包無限本地數據及通話分鐘，豁免每月18元行政費。

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而在計及240元儲值額回贈後，可以平均優惠月費110元，享有16GB 42Mbps 4.5G本地數據及其後無限本地數據(FUP)任用，再加送100元超市現金券；以及平均優惠月費68元即可享8GB 42Mbps 4.5G本地數據及其後128kbps任用本地數據的優惠。

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另外，新上台的SmarTone客戶現只須於SmarTone CARE應用程式綁定The Point綜合會員計劃賬戶，所有SmarTone的合資格消費均可自動賺取The Point積分，每2元即可賺取1 The Point積分。由即日起至12月31日優惠期內，選用指定月費計劃或增值服務更可分享額外3億The Point積分。The Point積分可於新鴻基地產旗下25個指定商場轉換為Point Dollar作現金消費，亦可兌換餐飲或免費泊車等禮遇。

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撰文：鄭日棱