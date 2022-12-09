【ESG】本港僅67%中小企業將ESG列優先事項 低於亞洲平均83%水平

近年ESG成為不少人投資的選擇，不少企業也將ESG列為經營時重點考慮的業務，然而近星展銀行和Bloomberg Media Studios最近向六個亞洲市場（新加坡、香港、印度、印尼、中國內地、台灣）共800家中小企業進行首次調查，結果顯示，儘管受訪的香港中小企業領袖認同企業聚焦關注ESG議題帶來的好處，只有67%企業將其列為高度優先事項。

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根據調查，71%受訪的香港中小企業領袖贊同實踐ESG可以增加競爭優勢、提升公司聲譽和吸引投資者。他們更表示，倫理決策／社會責任（65%），受客户需求影響的新商業模式（57%），以及營運標準／法律授權和指引（55%）是促使他們轉型至更加可持續商業模式的關鍵。儘管他們了解到投資ESG項目可帶來長遠效益，但只有67%受訪者將ESG列為企業的高度優先事項，而亞洲平均水平則為83%。

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63%受訪的香港中小企業表示難以平衡ESG與業務增長，而59%則認為市場目前需要標準化的ESG框架以及撰寫受認可ESG報告的相關指引。57%的受訪者更認為他們缺乏ESG相關的知識以及相應的咨詢渠道，佔比略高於其他亞洲市場。

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調查亦發現大部分香港中小企業領袖視ESG中的「環境」因素為最重要的考量，其次是「社會」因素。75%受訪的中小企業認為，氣候變化、碳足跡、自然資源枯竭等環境問題是直接影響其行業和業務的因素。同時，55%中小企業亦關注社會因素，如僱員福利和工作與生活平衡等。商業價值，如多元化、平等及包容性（DE&I），也是香港中小企業看重的項目，超過一半（51%）的企業表示會將其融入ESG策略之中。

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撰文：鄭日棱