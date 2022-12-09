  • 21°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】本港僅67%中小企業將ESG列優先事項 低於亞洲平均83%水平

理財智慧 16:15 2022/12/09

分享：

分享：

近年ESG成為不少人投資的選擇，不少企業也將ESG列為經營時重點考慮的業務，然而近星展銀行和Bloomberg Media Studios最近向六個亞洲市場（新加坡、香港、印度、印尼、中國內地、台灣）共800家中小企業進行首次調查，結果顯示，儘管受訪的香港中小企業領袖認同企業聚焦關注ESG議題帶來的好處，只有67%企業將其列為高度優先事項。

【外遊消費】報告指逾半港人計劃增加儲蓄準備外遊 6成受訪者將日本列爲首選【下一頁

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

根據調查，71%受訪的香港中小企業領袖贊同實踐ESG可以增加競爭優勢、提升公司聲譽和吸引投資者。他們更表示，倫理決策／社會責任（65%），受客户需求影響的新商業模式（57%），以及營運標準／法律授權和指引（55%）是促使他們轉型至更加可持續商業模式的關鍵。儘管他們了解到投資ESG項目可帶來長遠效益，但只有67%受訪者將ESG列為企業的高度優先事項，而亞洲平均水平則為83%。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

63%受訪的香港中小企業表示難以平衡ESG與業務增長，而59%則認為市場目前需要標準化的ESG框架以及撰寫受認可ESG報告的相關指引。57%的受訪者更認為他們缺乏ESG相關的知識以及相應的咨詢渠道，佔比略高於其他亞洲市場。

【熱門話題】Google香港2022年度搜尋榜出爐 今年香港人最關心咩野？【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

調查亦發現大部分香港中小企業領袖視ESG中的「環境」因素為最重要的考量，其次是「社會」因素。75%受訪的中小企業認為，氣候變化、碳足跡、自然資源枯竭等環境問題是直接影響其行業和業務的因素。同時，55%中小企業亦關注社會因素，如僱員福利和工作與生活平衡等。商業價值，如多元化、平等及包容性（DE&I），也是香港中小企業看重的項目，超過一半（51%）的企業表示會將其融入ESG策略之中。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
星展銀行 香港 ESG 亞洲

上一篇文章

CCL今年累跌近一成半　連跌九周重回17年5月水平

下一篇文章

錦繡花園連租約連兩車位1218萬售　97年入市　現帳賺逾倍離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
傲雲峰連錄成交　換樓客850萬購海景兩房　親友其後750萬買毗鄰單位
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
17年以3957.7萬買君柏四房　成交期長近12年　「先住」5年後取消交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款