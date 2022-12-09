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【世界盃2022】史達寧現身英國機場 料返卡塔爾歸隊

環球社會熱點 15:04 2022/12/09

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英格蘭翼鋒史達寧早前因家中被盜，緊急離隊回到英國。有指他或未及在8強對法國前歸隊，但英國媒體指他近日現身英國機場，相信即將飛回卡塔爾，參與準備8強的關鍵賽事。

【世界盃2022】再有外來工死亡 世盃總裁稱：「生命過程一部分」 【下一頁】

【世界盃2022】西班牙加維做駙馬？傳歐洲最美公主垂青 【下一頁】

英國《每日郵報》報稱，史達寧（Raheem Sterling）被發現周四（8日）出現在英國希斯路機場（Heathrow Airport），估計他將飛回卡塔爾，準備香港時間下周日（11日）凌晨舉行﹑與法國的8強賽事。

在16強對塞內加爾的比賽前，史達寧因位於薩里郡（Surrey）的住所發生入屋盜竊，臨時返回英國處理。早前有指史達寧希望確保家人百分百安全後才會打算歸隊，此時現身機場相信他肯定家人安全有保障。

現年28歲的史達寧一直是英格蘭陣中主力之一，小組賽首兩場均正選上陣，首仗對伊朗的比賽中亦有攻入一球。今次史達寧及時歸隊，相信有助英格蘭挑戰衛冕冠軍法國，力爭繼上屆後再次打入4強。

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責任編輯：吳漢培

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