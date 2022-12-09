憧憬通關在即　買家怕遲買更貴　趁平以635萬購愉景新城

內地逐步放寬防疫措施，市場憧憬中港快將通關，入市信心略為回升，加上現時樓價相比高位明顯回落，部分買家因此加快入市。中原地產黃逸羲表示，本月首星期荃灣愉景新城連錄4宗買賣，其中7座中層C室，實用面積485平方呎，兩房間隔，享開揚山景，今年9月初以800萬元放售，終累減165萬元，獲上車客以635萬元承接，實用呎價13,093元。

黃逸羲續指，屋苑業主已接受現實，深知要減價才有成交，而買家則見現時樓價比高位回落至少兩成，跌幅吸引，加上近日市場陸續出現好消息，故把握機會趁低吸納。

資料顯示，原業主於2011年以306.8萬元購入單位，持貨11年，現帳面獲利328.2萬元，物業期內升值1.1倍。

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