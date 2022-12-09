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英國罷工衝擊餐飲業 聖誕旺季料損失三分一生意

環球經濟金融 14:00 2022/12/09

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英國鐵路工人和機場邊檢人員等多個行業相繼罷工，罷工潮更橫跨整個12月。英國餐飲業界警告罷工將重創生意，餐廳及酒吧聖誕旺季期間料損失三分一的生意。

南韓貨車司機結束罷工 工會逾6成人支持 【下一頁】

英國款待業機構UK Hospitality預計，罷工潮將令企業損失約15億英鎊（約143億港元）的銷售額等收入。

由於工會與資方未有突破性協議，餐飲業訂座取消率將由2成至3成大幅推高到3成半至4成。

大曼徹斯特區的夜經濟顧問洛德（Sacha Lord）表示，12月的生意通常佔款待行業每年約三分一的銷售額，但行業目前正面臨最壞時期。

由於罷工潮帶來的不確定性，民眾仍停留在去年新冠疫情爆發時的心態，寧願再次取消外出消費慶祝的計劃。

英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻 【下一頁】

而且通脹影響，人們或因生活成本壓力上升而控制消費開支，他也憂慮企業難以捱過明年1月至3月的困境。

英國信用卡公司Barclaycard本周一項研究更指，45%的民眾基於經濟壓力，今年計劃縮減節日派對和社交活動。

根據諮詢公司Mazars的數據，英國餐飲業在通脹危機下的倒閉速度甚至超越新冠疫情高峰期封城時。餐飲業在2021年至2022年期間有1,567家企業倒閉，增幅為6成，但2020年至2021年期間則僅為984家。

調查更發現，餐飲業在過去三個月已有453家企業倒閉，高於上季的395家。

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責任編輯：鄭錦玲

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