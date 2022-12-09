有意上車要留意！再有大行加新造H按封頂息　供樓負擔勢增加

繼滙豐、渣打上調新造H按封頂息後，市傳中銀香港、恆生將於月內跟隨，一手物業封頂息由2.875厘，增加0.25厘，至3.125厘；二手物業則由3.125厘，增加0.25厘，至3.375厘。值得留意的是，按揭市場一直由滙豐、渣打、恒生、中銀香港主導，這亦代表四大行皆已宣布再度上調新造H按鎖息上限，料對整個按揭市場有一定影響。

中原按揭董事總經理王美鳳提醒，是次大型銀行調整H按封頂息，不影響舊有，即現正供樓的按揭客戶，僅影響新申請者，而有關銀行之調整分別於本月19日、23日生效，故建議有需要上會的用家加快提交按揭申請。她續說，最近與樓按相關的一個月港元拆息（ HIBOR）徘徊於近5厘水平，創逾14年新高，明顯高於市場按息介乎2.875厘至3.375厘之水平，加上定存息競爭持續激烈，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，因此銀行上調新造按息，以紓緩息差壓力。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，本港銀行將於本月美聯儲議息會議後再次加最優惠利率（P），料加息幅度最少0.25厘，甚至有可能追落後，即追加至0.5厘，又相信中小型銀行或於下周美國加息前陸續上調新造Ｈ按鎖息上限，建議置業人士應把握機會，於加息前揀選息率最優惠的銀行承造按揭。

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