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【ESG】僅67%港中小企將ESG列為優先事項　遠低於亞洲平均水平83%

商業 13:42 2022/12/09

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63%受訪的香港中小企業表示，難以平衡ESG與業務增長。（資料圖片）

有研究顯示，儘管受訪的香港中小企業領袖認同企業聚焦關注ESG議題帶來的好處，只有67%企業將其列為高度優先事項，遠低於亞洲平均水平83%。

【旅遊業復甦】逾3成港人願月撥20%收入外遊　超過一半冀檢疫措施解除後即出發
 
星展銀行和Bloomberg Media Studios最近向6個亞洲市場（新加坡、香港、印度、印尼、內地、台灣）共800家中小企業進行調查。

根據調查，71%受訪的香港中小企業領袖贊同實踐ESG可以增加競爭優勢、提升公司聲譽和吸引投資者。他們更表示，倫理決策／社會責任（65%），受客户需求影響的新商業模式（57%），以及營運標準／法律授權和指引（55%）是促使轉型至可持續商業模式的關鍵，惟僅67%受訪者將ESG列為企業的高度優先事項，遠低於亞洲平均水平83%。
 
缺乏相關知識以及咨詢渠道

63%受訪的香港中小企業表示，難以平衡ESG與業務增長。又要面對企業營運轉型的挑戰，以至成本相關的考慮，例如執行成本和難以評估投資ESG項目的回報率等。

59%提及，他們需要標準化的ESG框架以及撰寫受認可ESG報告的相關指引。57%的受訪者更認為缺乏ESG相關的知識以及咨詢渠道，佔比略高於其他亞洲市場。

視環境因素為最重要考量
 
調查更發現，大部分香港中小企業領袖視ESG中的「環境」因素為最重要的考量，其次是「社會」因素。75%受訪的中小企業認為，氣候變化、碳足跡、自然資源枯竭等環境問題是直接影響其行業和業務的因素。同時，55%中小企業亦關注社會因素，如僱員福利和工作與生活平衡等。

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責任編輯：李智美

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