【2023展望】ING彭藹嬈：內地確診個案高企仍損生產及零售表現　明年出口料因歐美經濟衰退而惡化

▲ 【2023展望】ING彭藹嬈：內地確診個案高企仍損生產及零售表現 出口因歐美經濟衰退而惡化

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，內地新冠疫情在第四季度再度爆發，新增病例個案或將提高經濟下行風險，預計此情形至少將持續至2023年一季度。

她提到，內地疫情防控措施會在2023年上半年逐漸放寬，不過，即便疫情防控措施放寬，處於高位的確診個案或令民眾擔心前往人群密集場所，進而對生產及零售業產生不利影響。

至於出口方面，美國及歐洲是中國第二及第三大出口地區。雖非新的經濟壓力，但由於歐美明年上半年很大幾率會出現經濟衰退，導致外部需求將進一步惡化。根據該行的預測，經濟衰退預計不會持續至第四季度出口旺季，但出口需求能否復甦仍有待觀望。

然而，她又指，科技發展的挑戰意味財政赤字將創歷史新高。美國《晶片法案》（The US CHIPS Act）禁止將半導體和其他相關貨物運往中國，促使中國政府投資本地科技發展。中國政府和私營部門將提高研發開支以發展高科技，特別是半導體晶片設計和製造方面，並繼而生產本地半導體機器。過程或會相當漫長，而且可能很難趕上日新月異的科技發展。

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編輯：姚卓然