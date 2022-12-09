南韓貨車司機結束罷工 工會逾6成人支持

南韓貨車司機早於上月底起發動大罷工，已維持超過15日。工會周五（9日）發起投票，決定是否結束罷工。結果超過60%成員支持結束，罷工司機隨即返回工作崗位。

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貨車司機工會周五早上開始投票，讓成員決定是否結束罷工。點票結果中午出爐，參與投票的3547人中，接近62%人贊成結束罷工。工會亦發出聲明，根據結果確認過半數選票支持結束，成員將停止罷工並返回工作崗位。

工會於周四（8日）曾召開會議，討論是否停止罷工。會議未能達成共識，改由成員投票，決定是否為最大限度地降低參加罷工的工會成員損失，並呼籲政府改變強硬態度。

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工會於11月24日起發動大罷工，要求政府永久化俗稱「安全運輸費」（safe trucking rates）的最低運輸費用計劃，並擴大受惠階層。雙方曾展開談判，但一直未有達成並識。

南韓政府曾先後兩度下達「開工令」，要求不同行業貨車司機復工。政府批評工會集體罷工長達15日，導致南韓各地工廠貨物庫存堆積及生產受阻，更嚴重損害國家經濟和民生。

當局周三（7日）曾經警告，貨車司機罷工兩周已造成鋼鐵、煉油、石化等行業約3.5萬億韓元（約206億港元）的損失。

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責任編輯：吳漢培