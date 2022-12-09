  • 22°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓貨車司機結束罷工 工會逾6成人支持

環球社會熱點 13:18 2022/12/09

分享：

分享：

南韓貨車司機早於上月底起發動大罷工，已維持超過15日。工會周五（9日）發起投票，決定是否結束罷工。結果超過60%成員支持結束，罷工司機隨即返回工作崗位。

南韓政府再下令貨車司機復工 包括鋼鐵石化行業 【下一頁】

貨車司機工會周五早上開始投票，讓成員決定是否結束罷工。點票結果中午出爐，參與投票的3547人中，接近62%人贊成結束罷工。工會亦發出聲明，根據結果確認過半數選票支持結束，成員將停止罷工並返回工作崗位。

工會於周四（8日）曾召開會議，討論是否停止罷工。會議未能達成共識，改由成員投票，決定是否為最大限度地降低參加罷工的工會成員損失，並呼籲政府改變強硬態度。

尹錫悅擬嚴懲罷工司機工會 指影響等同北韓核威脅 【下一頁】

工會於11月24日起發動大罷工，要求政府永久化俗稱「安全運輸費」（safe trucking rates）的最低運輸費用計劃，並擴大受惠階層。雙方曾展開談判，但一直未有達成並識。

南韓政府曾先後兩度下達「開工令」，要求不同行業貨車司機復工。政府批評工會集體罷工長達15日，導致南韓各地工廠貨物庫存堆積及生產受阻，更嚴重損害國家經濟和民生。

當局周三（7日）曾經警告，貨車司機罷工兩周已造成鋼鐵、煉油、石化等行業約3.5萬億韓元（約206億港元）的損失。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓首爾地鐵結束罷工 勞資談判達成協議加薪1.4%
2022/12/01
南韓首爾地鐵結束罷工 勞資談判達成協議加薪1.4%
南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成
2022/11/30
南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
2022/11/29
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
2022/11/29
南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）
南韓首與貨車司機工會談判 尹錫悅或勒令復工
2022/11/28
南韓首與貨車司機工會談判 尹錫悅或勒令復工

你可能感興趣

南韓首爾地鐵結束罷工 勞資談判達成協議加薪1.4%
12:15 2022/12/01
南韓首爾地鐵結束罷工 勞資談判達成協議加薪1.4%
南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成
10:38 2022/11/30
南韓首爾地鐵罷工 非繁忙時間班次減近3成
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
17:11 2022/11/29
南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠
經濟 南韓 罷工 司機 運輸

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間14:00）

下一篇文章

印度男稱遭4名女子綁架性侵 妻子竟要求不報警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻
英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻
新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月09日 時間14:00）
哈里梅根紀錄片首播前 當眾被問「係咪重視錢多過家人？」（有片）
哈里梅根紀錄片首播前 當眾被問「係咪重視錢多過家人？」（有片）
德國拘捕25名策劃政變極右分子 首腦為貴族王子
德國拘捕25名策劃政變極右分子 首腦為貴族王子
【烏克蘭戰爭】美料增軍援助防空 俄續炸頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美料增軍援助防空 俄續炸頓涅茨克（不斷更新）
【世界盃2022】貓貓亂入記招即被掟走 巴西前鋒嚇呆
【世界盃2022】貓貓亂入記招即被掟走 巴西前鋒嚇呆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款