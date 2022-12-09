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【著數優惠】SmarTone數碼通推儲值卡轉台優惠　送240元儲值回贈

股市 14:24 2022/12/09

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【電訊商】SmarTone數碼通推儲值卡轉台優惠　送240元儲值回贈

Smartone數碼通 （00315） 推出儲值卡用戶限時轉台優惠，12月31日前成功轉台，可享額外240元儲值額月費回贈，計劃包無限本地數據及通話分鐘，豁免每月18元行政費。

Smartone指出，連同額外240元回贈，平均優惠月費68元可享8GB 42Mbps 4.5G本地數據及其後128kbps任用本地數據，88元則升級至16GB 42Mbps 4.5G本地數據；110元可享16GB 42Mbps 4.5G本地數據及其後無限本地數據（FUP）任用，兼送100元超市現金券，合約期為24個月。

Smartone月初夥新地The Point推積分計劃，【下一頁】

新上台SmarTone客戶現只須於SmarTone CARE應用程式綁定新地 （00016） The Point綜合會員計劃賬戶，所有合資格消費均可自動賺取The Point積分，每2元即可賺取1分，集團就指定月費及增值服務共送出額外3億積分。

積分可於新地旗下25個指定商場轉換為Point Dollar作現金消費，亦可兌換餐飲或免費泊車等禮遇。

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編輯：宋佩恩

港股 著數優惠 5G 電訊商 新鴻基地產（00016） 新地 SmarTone 電訊 超市 數碼通（00315）

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