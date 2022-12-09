【MPF】強積金基金11月全線造好、人均賺1.9萬元　港股基金最現最佳升逾25%、邊一個MPF計劃回報最高？

▲ 【MPF】強積金基金11月全線造好 港股基金最現最佳升逾25%、邊一個MPF計劃回報最高？

強積金（MPF）在11月翻身，所有強積金基金指數均呈正回報，中港股票基金表現尤佳。強積金顧問公司GUM表示，中國防疫政策轉向、房地產政策利好、預期美國聯儲局將放慢加息步伐，均刺激11月股市反彈，11月強積金整體回報9.4%，每人平均賺19412元，令今年首11個月強積金人均虧損收窄至43010元。。三大主要指數中，股票基金指數升14.4%；混合資產基金指數升7.7%；固定收益基金指數升1.3%。

大中華股票基金11月回報23.4%

香港股票基金11月回報25.5%，表現最佳，但年初至今仍跌22.6%；香港股票（指數追蹤）基金11月回報24.9%，今年來則跌18.5%。至於大中華股票基金，11月回報升23.4%，今年來則跌28.5%。

至於11月個別強積金計劃表現，香港股票基金中，永明強積金集成信託計劃施羅德強積金香港投資組合-普通單位的回報均為31.2%，為表現最佳基金。至於最差則為海通MPF退休金海通香港特區基金-A類別，回報只有19.9%。

大中華股票基金方面，東亞（強積金）集成信託計劃東亞中國追蹤指數基金回報最佳達27%，我的強積金計劃我的中國股票基金則最差，回報只有19.6%。

10月逾23億元資金淨流入至固定收益基金

GUM執行董事王玉麟指，11月份市場全線回彈，股票基金單月回報達14.4%，相反固定收益基金僅録得1.3%，兩者相差達雙位數。

王玉麟稱，10月有逾23億元資金淨流入至固定收益基金，若成員選擇短線避險，或錯過了今次雙位數的回彈，建議強積金成員應避免過度捕捉市場時機進行避險或逐利，而應該考慮較長線的投資規劃。

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編輯：陳韻妍