【H按封頂息】1個月HIBOR連跌3天至4.89厘　恒生、中銀據悉月中跟隨加H按封頂息至3.375厘

與樓按相關1個月港元拆息連跌3天，今（9日）報4.88792厘，按日跌10.3點子。繼渣打 （02388） 、HSBC滙豐 （00005） 上調H按封頂息後，據悉恒生 （00011） 部署本月19日起跟隨加息0.25厘，而中銀 （02388） 將於本月23日起生效，4大銀行全線均已加0.25厘，最高封頂息升至3.375厘，每500萬貸款額的新造按揭每月借款將多661元。

據指，恒生及中銀今次加按揭息率方式，跟滙豐看齊，即劃分為一手及二手兩種不同市場。一手按揭無論H按封頂息或P按（最優惠利率按揭）息率，均為P減2.25厘，以該行P為5.375厘，實際封頂息為2.875厘。

二手方面，H按封頂息跟P按息率略有不同，前者為P減2厘，實際按息3.375厘，後者則為P減2.15厘，實際按息3.225厘，故P按實際按息將會較H按略低0.15厘。

恒生銀行發言人回應指，該行的按揭息率會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額等因素而定，並會因應市場情況不時作出調整。

中原按揭：料其他銀行將跟隨加新造按息

中原按揭董事總經理王美鳳表示，1個月港元拆息水平明顯高於市場按息介乎2.875%至3.375%，加上定存息競爭持續激烈，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，因此銀行決定上調新造按息紓緩息差壓力。11月至今累計共4家大行先後上調按息，具領導指標性作用，預期其他銀行將陸續跟隨上調新造按息，由於12月中美國加息後，料本港最優惠利率（P）將再上調，加幅料是0.25厘，屆時市場按息將升至約近3.5厘水平（介乎3.375%至3.625%）。

經絡按揭轉介：港銀P息下周料至少加0.25厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯滙制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息已一段時間維持高水平以及銀行結餘下降至千億元以下，在資金成本壓力下，預測港銀本月在美聯儲議息會議後再次調升P，加息幅度最少約0.25厘，甚至有可能追落後而加幅達0.5厘。曹德明料其他中小型銀行或於下周加P前陸續計劃跟隨調升H按鎖息上限，置業人士應把握機會於其他銀行加息前揀選息率最優惠的銀行。

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編輯：胡學能