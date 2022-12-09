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近鐵路站樓價照失守　粉嶺中心再現「3字頭」成交

股樓投資 12:59 2022/12/09

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鄰近粉嶺站的粉嶺中心，再現「3字頭」成交。中原地產劉德興說，粉嶺中心A座低層05室，實用面積368平方呎，兩房間隔，原叫價430萬元放盤，終累減約40萬元，以390萬元易手，實用呎價約10,598元，造價時光倒流至2017年水平。 

劉德興指，新買家為用家，見單位價錢吸引，間隔合用，即購入單位自用。資料顯示，原業主於2012年以205萬元購入上址，持貨10年，現賬面獲利約185萬元，單位期內升值約90.2%。 

談到近期市況，劉德興指，樓價回落，業主紛紛擴大議價空間，粉嶺上水區本月至今暫錄約10宗二手成交，其中粉嶺中心佔約2宗。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 粉嶺中心 粉嶺 中原地產

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