近鐵路站樓價照失守　粉嶺中心再現「3字頭」成交

鄰近粉嶺站的粉嶺中心，再現「3字頭」成交。中原地產劉德興說，粉嶺中心A座低層05室，實用面積368平方呎，兩房間隔，原叫價430萬元放盤，終累減約40萬元，以390萬元易手，實用呎價約10,598元，造價時光倒流至2017年水平。

劉德興指，新買家為用家，見單位價錢吸引，間隔合用，即購入單位自用。資料顯示，原業主於2012年以205萬元購入上址，持貨10年，現賬面獲利約185萬元，單位期內升值約90.2%。

談到近期市況，劉德興指，樓價回落，業主紛紛擴大議價空間，粉嶺上水區本月至今暫錄約10宗二手成交，其中粉嶺中心佔約2宗。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

同場加映【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機