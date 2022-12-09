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【周末好去處】配合將軍澳跨灣大橋通車 海天晉滙推出單車租賃服務 通車日大送限量總值逾300元福袋

理財智慧 15:21 2022/12/09

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將軍澳跨灣大橋將於本周日（11日）正式啟用，新地旗下Ocean PopWalk海天晉滙，宣布引入日系文青單車品牌「tokyobike」，特設周末日系單車租賃服務，方便居民享受單車郊遊樂趣，於跨海大橋影靚相及睇日落，最適合喜愛文青活動的情侶浪漫出行。期間限定店更特設小朋友單車，為一家大細提供親子單車自駕遊好去處；商場同時為租借單車人士提供泊車優惠，自駕到場即可出遊。

【溫股知新】成功把握趨勢   減磅先考智慧

由12月10日起一連4個月，日系文青單車品牌「tokyobike」將於將軍澳Ocean PopWalk設周末期間限定店，居民只需到場繳付指定租金，即可租借日系復古單車出遊。12月17日及18日更將與商場聯手推出將軍澳單車導賞遊，由專業單車導遊帶領居民遊覽將軍澳及欣賞大橋海天一色美景。

The Point會員於單車期間限定店租賃單車，並同日於Ocean PopWalk餐飲商戶單一消費滿 300元，即可享當日3小時免費泊車優惠及50元零售電子券。

跨灣大橋通車適逢Ocean PopWalk開幕1周年慶典，商場將於通車當日將送出300份福袋，禮品內容包括Chef’s stage Kitchen 100元餐飲優惠券、活肌美兒療程優惠券及100元現金券、VIP Beauty現金優惠券及其他商戶精選禮券，以及精選美食及飲品各1份。

    點擊圖片放大
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推廣優惠 詳情

「tokyobike」日系復古單車
周末期間限定店

日期：由12月10起至2023年春季

(逢星期六、日及公眾假期)

時間：10am – 6pm

地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下正門 (近中庭)

服務：

  • 租賃日系復古單車
  • 小朋友單車租賃

詳情可向服務供應商或於營業時間親臨以上地點查詢

Ocean PopWalk 星級泊車賞

The Point會員於單車期間限定店租賃 單車，並同日於Ocean PopWalk餐飲商戶單一消費滿300元，即可享當日3小時免費泊車優惠及50元零售電子券獎賞。

換領日期：2022年12月10日至2023年3月31日 (逢星期六、日及公眾假期)

換領時間：10am – 10pm

換領地點：海天晉滙地下顧客服務中心

Ocean PopWalk 海天晉滙
「1周年狂歡慶典福袋派送」

大派300份1周年慶典福袋，禮品內容包括Chef’s Stage Kitchen 100元餐飲優惠券、活肌美兒療程優惠券及100元現金 券、VIP Beauty現金優惠券及其他商戶精選禮券，以及精選美食及飲品各1份

派發日期：2022年12月11日 (日)

派發時間：中午12時

地點：海天晉滙地下露天長廊 (近G22號舖)

 

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責任編輯：嚴浩文

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