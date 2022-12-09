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【旅遊業復甦】逾3成港人願月撥20%收入外遊　超過一半冀檢疫措施解除後即出發

商業 12:36 2022/12/09

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，超過一半香港消費者希望在檢疫措施解除後立即出發外遊。（資料圖片）

Visa發布《Visa消費者支付取態研究4.0︰旅遊消費洞察》，發現雖然香港消費者對於未來12個月的家庭開支計劃抱持審慎態度，超過一半人卻希望在檢疫措施解除後立即出發外遊。

【YouTube Works】匯豐微電影助提升理財服務認知　成YouTube Works 2022大贏家

研究顯示，香港消費者正積極增加旅遊儲蓄或維持疫情前的外遊預算，為離港旅遊作準備。此外，至少3分之1（33%）的消費者願意每月撥出20%或以上的家庭收入作為外遊預算。

先儲蓄、後旅遊消費

超過一半本地消費者（53%）表示，他們會積極增加現時旅遊儲蓄或維持疫情前的外遊預算，準備當相關檢疫或隔離措施解除後離港旅遊；只有27%受訪者表示基於防疫健康或經濟因素，對於旅遊傾向保守和謹慎態度。

此外，與其他年齡層相比，40多至50多歲消費者願意撥出更多儲蓄作為旅遊預算，而大部分的Z世代（36%）消費者則計劃開始儲蓄，在相關隔離限制解除後用作旅遊開支。

手機支付使用率將會持續上升

60%有意於未來兩年旅遊的受訪者將日本列爲首選；其次是中國內地（27%）、台灣（23%）、南韓（18%）和泰國（14%）；幾乎所有受訪者的首選活動均是享受當地美食。
    
Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示：「根據是次研究，超過一半消費者相信防疫措施將會進一步放寬。鑑於大眾對健康和衛生的關注日益增加，我們預計感應式卡和手機支付的使用率將會持續上升。」

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責任編輯：李智美

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