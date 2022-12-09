印度男稱遭4名女子綁架性侵 妻子竟要求不報警

印度旁遮普邦發生一宗離奇風化案，一名20多歲男子聲稱回家途中遭4名女子綁架性侵，然後被遺棄在荒野。受害男子從口音判斷4名女子出身上流階層，而其妻憂慮男子會捲入麻煩，要求他不要報警。

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外媒周四（8日）報道，受害男子是一名已婚的23歲皮革廠工人。他上月底從皮革廠下班回家的途中，有4名年齡同為20多歲的女子走近和他交談，並遞了一張紙條向他問地址。

男子不虞有詐查看字條時，4名女子突然向他的眼睛噴灑化學物質，男子視力受阻礙然後再失去知覺。

他聲稱醒後發現自己雙眼被蒙住，雙手也被反綁及坐在一輛車内，然後再被帶到一個不知名的森林。他報稱被下藥及被迫飲酒，更遭4名女子輪流性侵。

據悉，男子直至凌晨3點被人遺留在案發現場，他其後逃回家中。

男子聲稱4名女子用旁遮普語和他對話，但4人交流時則用英文，因此猜測4名女子出身富裕家庭。而男子不懂英文，聽不明白4人在說甚麽。

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不過受害男子的妻子得悉事件後，憂慮丈夫報案會遭人報復，要求丈夫不要向警方報案。

男子答應妻子要求，僅向當地媒體講述事件。但旁遮普邦警方在消息傳出後，已經自行立案調查。

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責任編輯：鄭錦玲