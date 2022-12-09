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哈里梅根紀錄片被指攻擊英國 保守黨議員促褫奪爵位

環球社會熱點 12:27 2022/12/09

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英國哈里王子與夫人梅根的紀錄片首3集於周四（8日）公開，當中哈里批評王室內有「潛意識偏見」，捍衛自己選擇退出王室的決定。英國有保守黨議員指摘紀錄片攻擊英國，促請褫奪哈里的爵位。

哈里梅根紀錄片首播前 當眾被問「係咪重視錢多過家人？」（有片） 【下一頁】

Netflix與哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）合作的紀錄片《哈里與梅根》（Harry and Meghan），首3集於周四公開。當中披露兩人的戀愛過程﹑梅根面對王室生活要求的心路歷程﹑哈里的兒時生活﹑英國充斥的小報媒體文化及已故戴安娜王妃（Princess Diana）死亡。

哈里亦有指控王室家庭有「潛意識偏見」（unconscious bias），對他與梅根面對的困境視而不見，最終導致二人決定脫離王室。哈里聲稱無人知道全部真相，只有夫婦及王室二人知道。

哈里同時攻擊媒體，指認為自己有責任揭發在英國媒體內存在的賄賂及剝削。哈里稱理解有人會不認同他的行為及處理手法，但表明自己有責任保護自身家庭，特別是在發生母親戴安娜的事件後。

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【英國王室】梅根致敬戴妃 戴寶石戒伴夫齊領人權獎 【下一頁】

哈里提及，在媒體瘋狂追蹤當時公開的女朋友梅根後，王室家庭內無人能認同他對事態的憂慮。哈里稱當時王室內眾人認為大家的伴侶同樣曾遭受媒體的過分關注，為何梅根要有不一樣的待遇。

當時哈里提出，因為梅根是混血兒，今次事關種族問題，指小報大肆針對梅根的混血兒身份，作另有含意且帶種族成分報道。

保守黨國會議員希利（Bob Seely）直指，哈里梅根利用公爵及公爵夫人身份，針對已故英女王對英聯邦的貢獻及形容英國有種族歧視，對英國展開「挑釁及令人難人置信」（aggressive and unbelievable）攻擊。

希利表示，正草擬私人草案（Private member's Bill），尋求讓樞密院降格品哈里與梅根的地位。

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責任編輯：吳漢培

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