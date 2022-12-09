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【新股IPO】內地皮膚藥研發商科笛首遞上市申請　上半年虧損擴大一倍

新股IPO 12:23 2022/12/09

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【新股IPO】內地皮膚藥研發商科笛首遞上市申請　上半年虧損擴大一倍

內地皮膚學研發型生物製藥公司科笛集團周四（8日）首次遞表來港上市，高盛和中金為聯席保薦人。集團上半年收入增3.14倍至65.8萬元（人民幣，下同），虧損擴大1倍至2.52億元。

科笛集團已成功上市兩種產品，並正在開發五種臨床階段及四種臨床前階段的候選藥物。在五種臨床階段候選藥物中，其中兩種產品已在海南樂城開始商業化試點。

集團共有32名研發人員，於中、港及日本等地共有18項專利，具11項產品及候選產品，針對毛髮疾病、皮膚病、局部脂肪囤積管理及表皮麻醉等4個範疇。

科笛預期集資額將用於其針對局部脂肪囤積的核心產品，CU-20401；脫髮治療產品CU-40102及痤瘡治療產品CU-10201的研發用途；候選產品持續研發；商業及生產能力、建造生產設施、管線擴張及一般營運用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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港股 集資 皮膚病 脂肪 IPO

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